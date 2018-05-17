Волгоградцев приглашают на выставку животных из приюта

Благотворительная акция-выставка животных «Дорога домой» пройдет в Комсомольском саду 20 мая. Приют «Дино» приведет на мероприятие своих собак.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Отдых-Центре», перед горожанами выступит с номерами дрессировки повышенной сложности метис Гром, а немецкая овчарка Ежик и участница конкурса «Хвостатый карнавал» Роза и некоторые другие собаки будут ждать волгоградцев в фотозоне.

Посетителей парка также ждут выступления фольклорного ансамбля «Гомониха» и кавер— группы «Иволга», выставка кошек и собак, которых можно будет забрать, уголок аквагрима, игры и конкурсы для детей, шоу мыльных пузырей.

Кроме того, в рамках выставки животных волгоградцам расскажут о стерилизации, бирковании и вакцинации бродячих собак, а представители коммунального хозяйства города ответят на вопросы людей о проблеме бездомных животных в свете проводимого в городе ЧМ-2018. Посетители парка также смогут получить консультацию у кинолога, ветеринара и у специалиста по оказанию помощи стрижам. А еще в Комсомольском саду установят палатку для сбора помощи приюту «Дино» — животным нужны амуниция, ветпрепараты, переноски, подстилки, корм.

Цель мероприятий — формирование и пропаганда гуманного и ответственного отношения к животным. Пройдут они с 12:00 до 16:00.

Справку можно получить по телефону +7 (902) 363-30-83.