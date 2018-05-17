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В Британии впервые за 18 лет не написано ни одной смешной книги‍
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В Британии впервые за 18 лет не написано ни одной смешной книги‍ 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
«Было много хороших романов, много остроумного, но ничего поразительно смешного. Мы решили, что будет лучше отказаться от вручения приза в этом году и дождаться следующего. Хочется поддерживать на нашем конкурсе максимально высокие стандарты», — цитирует «360» одного из судей конкурса Дэвида Кэмпбелла. Премия Bollinger Everyman Wodehouse Prize традиционно вручается с 2000 года. Она была названа в честь британского писателя и драматурга Пелама Гренавилла Вудхауса. По словам создателей премии, книга победителя должна передавать комический дух, характерный для произведений Вудхауса. Победителю конкурса вручается шампанское и свинья редкой породы, названная в честь творения писателя.
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