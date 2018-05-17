Лучшие медицинские сестры региона получили грамоты и благодарности

В Ярославле прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинской сестры. Около 20 сотрудниц районных и городских больниц получили почетные грамоты департамента здравоохранения и фармации, а также благодарственные письма руководства крупнейших клиник региона.

— Сложно представить медицину без медицинских сестер. Вся помощь пациентам оказывается их руками, их доброта и внимание помогают больным выздороветь, — сказал заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов. — Ни одно лечебное учреждение не может работать без медсестер. Не скрою, сегодня в регионе их не хватает. Решить этот вопрос призвана целевая программа «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области на 2018 — 2022 годы», включающая меры социальной поддержки медработников.

Среди тех, кого отметили на мероприятии, Алевтина Севастьянюк. Всю жизнь она работала медицинской сестрой и, несмотря на преклонный возраст — ей 82-й год, по сей день трудится в отделении паллиативной медицинской помощи. Говорит, что ни разу не пожалела, выбрав именно такой путь.

— Я работаю медсестрой с 1955 года и до сих пор продолжаю, — поделилась она. — У нас лежат пациенты очень тяжелые, которым требуются особый уход и теплота. В каждом больном я чувствую себя и думаю, а как бы ко мне отнеслись в палате, будь я на их месте. Безумно радуюсь, когда кто-то идет на поправку, начинает есть сам или вставать самостоятельно с постели. Я очень дружу со своими пациентами.