Фестиваль волшебных шаров впервые пройдет в Нижнем Новгороде

фото из архива реакцииФестиваль волшебных шаров впервые пройдет в Нижнем НовгородеКак только на Нижний Новгород опустится закат 27 мая на Парк имени 1 мая, там начнётся настоящая сказка. Сотни волшебных шаров в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками, окунув каждого в атмосферу сказки.

В это же время на сцене виртуозы огня и света попробуют покорить сердца зрителей завораживающим представлением, наполненным сложными трюками и пиротехникой. В такой вечер обязательно должно случиться чудо!

Волшебный шар, напоминающий нашу планету, можно будет забрать с собой после фестиваля. Его свет еще долго будет наполнять дом теплом тысячи сердец, объединившихся в этот вечер! Подробности на странице фестиваля ВКонтакте: vk.com/vmeza_nn_s Начало фестиваля 27 мая в 21:00. Вход свободный и без возрастных ограничений.

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