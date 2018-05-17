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Фестиваль волшебных шаров впервые пройдет в Нижнем Новгороде
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Фестиваль волшебных шаров впервые пройдет в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото из архива реакцииФестиваль волшебных шаров впервые пройдет в Нижнем НовгородеКак только на Нижний Новгород опустится закат 27 мая на Парк имени 1 мая, там начнётся настоящая сказка. Сотни волшебных шаров в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками, окунув каждого в атмосферу сказки.
В это же время на сцене виртуозы огня и света попробуют покорить сердца зрителей завораживающим представлением, наполненным сложными трюками и пиротехникой. В такой вечер обязательно должно случиться чудо!
Волшебный шар, напоминающий нашу планету, можно будет забрать с собой после фестиваля. Его свет еще долго будет наполнять дом теплом тысячи сердец, объединившихся в этот вечер! Подробности на странице фестиваля ВКонтакте: vk.com/vmeza_nn_s  Начало фестиваля 27 мая в 21:00. Вход свободный и без возрастных ограничений.
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