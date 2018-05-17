Пользователи могут выбрать 100 лучших игрушек столетия

Киностудия «Союзмультфильм» начала Интернет-голосование за лучшие игрушки столетия. В 1918-ом году по инициативе искусствоведа и коллекционера Николая Бартрама в столице открылся первый Музей игрушки, к этой дате и приурочен конкурс.

Любой желающий может зайти на сайт и проголосовать за одну из игрушек. Или предложить свой вариант и рассказать о любимой кукле или машинке. Голосование продлится до начала осени, 15 сентября будет объявлена сотня победителей. Именно эти игрушки появятся на новой серии марок, посвященных 100-летию российской игрушки.

В конкурсе уже участвует 7 музеев, 15 компаний-производителей, 10 частных лиц и 5 институтов. Идея мероприятия принадлежит Национальной ассоциации игрушечников России (НАИР). Не забудьте зайти и проголосовать за любимого в детстве пластикового пупса или за волчок из «Что? Где? Когда?».

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