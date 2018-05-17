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Пользователи могут выбрать 100 лучших игрушек столетия
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Пользователи могут выбрать 100 лучших игрушек столетия 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Киностудия «Союзмультфильм» начала Интернет-голосование за лучшие игрушки столетия. В 1918-ом году по инициативе искусствоведа и коллекционера Николая Бартрама в столице открылся первый Музей игрушки, к этой дате и приурочен конкурс.
Любой желающий может зайти на сайт и проголосовать за одну из игрушек. Или предложить свой вариант и рассказать о любимой кукле или машинке. Голосование продлится до начала осени, 15 сентября будет объявлена сотня победителей. Именно эти игрушки появятся на новой серии марок, посвященных 100-летию российской игрушки.
В конкурсе уже участвует 7 музеев, 15 компаний-производителей, 10 частных лиц и 5 институтов. Идея мероприятия принадлежит Национальной ассоциации игрушечников России (НАИР). Не забудьте зайти и проголосовать за любимого в детстве пластикового пупса или за волчок из «Что? Где? Когда?».
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