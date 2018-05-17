Проект «Почтальоны памяти. Афганистан» стартовал в Нижнем Новгороде

фото www.youtube.com/channel/UCceIR-ASCmSoAP36fFYAnjA. Проект «Почтальоны памяти. Афганистан» стартовал в Нижнем НовгородеПроект «Почтальоны памяти. Афганистан» начался в Нижнем Новгороде. Его реализует театральная студия «СТ» совместно с творческой студией BIG PROD (некоммерческие организации).

15 мая на официальном канале на видеохостинге YouTube был опубликован первый видеоролик, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана (12+). «Почтальоны памяти. Афганистан» — это не только канал на YouTube, где будет публиковаться видеоконтент про место человека на войне. Это еще и акции, направленные на поддержку ветеранов войны, и мероприятия, целью которых является сохранение памяти о людях, отдавших свои жизни этой войне. 15 января 2019 года нижегородский зритель сможет увидеть театральную постановку «СТ» на эту тему. Финальным аккордом проекта станет день памяти, который состоится 15 февраля 2019 года (именно в этот день в 1989 году закончился вывод советских войск из Афганистана).

— Мы говорим о том, что главной ценностью на этой планете является человеческая жизнь. Мы хотим, чтобы люди понимали, что все важны и всё важно, — отмечает руководитель театральной студии «СТ», автор идеи проекта «Почтальоны памяти. Афганистан» Анастасия Маркова . — В Афганской войне погибли и пострадали люди, которые помогали местному народу и защищали нашу страну, делали все для того, чтобы она оставалась независимой и сильной. Об этом нельзя забывать, об этом нельзя молчать. Мы не желаем возвращения войны. Пока мы помним, мы можем что-то изменить.

Театральная студия «СТ» существует с 2014 года. Она выпускает постановки в уникальном жанре под названием «катартичка» (от греч. «катарсис», что значит очищение). Ее родоначальниками в нашем городе являются кандидат психологических наук, доцент кафедры коррекционной педагогики Мининского университета Владимир Кудрявцев и режиссер-постановщик, руководитель студии Анастасия Маркова. Катартичка — это драматическое представление, по сути, являющееся психологическим тренингом как для артистов, так и для зрителей. На данный момент в репертуаре студии девять подобных постановок, большая часть которых посвящена трагическим страницам истории нашей страны. В частности, «Автономка» создана на тему гибели экипажа атомной подводной лодки К-141 «Курск», «Беслан» напоминает про события, произошедшие в одной из школ Северной Осетии 1-3 сентября 2004 года. Несмотря на то, что «СТ» поднимает темы сложные и тяжелые для восприятия, все они в конечном итоге — о любви, о памяти и о достоинстве.

Творческая студия BIG PROD под руководством Андрея Ребрикова начала свою деятельность в 2016 году. На ее счету десятки готовых продуктов — видеоработ на различную тематику. Часть из них набрала тысячи просмотров на YouTube, а также в социальных сетях. В их числе — «Родное кино», «СТ», «Учитель продолжается в своем ученике». «Мы создаем только то, что интересно нам, о том, что идет изнутри, из наших сердец», — говорит руководитель творческой студии.

Подробнее о проекте «Почтальоны памяти. Афганистан» можно прочитать в группе в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/pochtalonypamyaty. Ссылка на YouTube-канал: https://www.youtube.com/channel/UCceIR-ASCmSoAP36fFYAnjA. Театральная студия «СТ» во «ВКонтакте»: https://vk.com/freetheatre. Творческая студия BIG PROD во «ВКонтакте»: https://vk.com/big_prod.

Справки по телефонам +7-920-043-78-52 и +7-920-052-29-92 (Анастасия).

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