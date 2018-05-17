Челябинцы могут получить срочную и бесплатную психологическую консультацию от московских специалистов

Сегодня, 17 мая в Челябинске запустили акцию «Круг доверия». Дети, подростки и их родители могут позвонить по специальному номеру телефона и получить психологическую помощь от московских специалистов. Звонок осуществляется анонимно и бесплатно.

— Важная составляющая работы по профилактике семейного неблагополучия в Челябинской области — деятельность телефона доверия, который функционирует в круглосуточном режиме на базе трех учреждений системы социальной защиты населения: Челябинский областной центр социальной защиты «Семья» (основной консультационный пункт, 2 номера); муниципального учреждения «Центр помощи семье и детям» города Магнитогорска (работает в круглосуточном режиме); «Кризисный центр» города Челябинска, — говорит министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина

За прошлый год такой возможностью воспользовались более 50000 южноуральцев. А в этом году организаторы онлайн-марафона решили обновить формат. Проблемы обратившихся людей разберут гости студии ток-шоу: известные артисты, музыканты, видеоблогер и спортсмен, которые поделятся взглядом на сложные ситуации и поделятся личным опытом. Там же затруднительные случаи и ситуации обсудят эксперты-психологи. В студии поговорят о школьных нагрузках, детских тревогах и страхах, связанных с экзаменами, отношениях с противоположным полом и первой любви, отношениях со сверстниками и родителями и других. Прислать вопрос можно в группе марафона в «ВКонтакте».

Трансляция пройдет с 10.00 до 14.00 по московскому времени. Чтобы посмотреть, нужно перейти на сайт www.8-800-2000-122.ru и в открывшемся окне выбрать удобный канал вещания или смотреть трансляцию марафона на сайте «Детский телефон доверия»: www.telefon-doveria.ru.

Обратиться в службу доверия можно по номеру 8-800-2000-122.