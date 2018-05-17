В Уссурийске Приморского края сотрудники полиции в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» пригласили детей в конно-спортивный клуб

Сотрудники полиции Уссурийска с целью пропаганды здорового образа жизни и активных занятий спортом, а также повышения популярности службы в органах внутренних дел провели для школьников и детсадовцев спортивное мероприятие.

Старший дознаватель отдела МВД России по городу Уссурийску майор полиции Александра Селина встретила гостей в конно-спортивном клубе. Александра с детства занимается конным спортом, участвует в соревнованиях и занимает призовые места, успевая совмещать спорт со службой в полиции, при этом являясь мамой двоих детей.

Спортивное мероприятие по традиции началось с разминки. Ребята выполняли специальные упражнения, которые в дальнейшем помогут чувствовать себя комфортно в седле.

Майор полиции поделилась с присутствующими своим опытом обращения с лошадьми, показала, как правильно сесть в седло, что оказалось очень сложным процессом. Объяснила, что нужно для того, чтобы обрести баланс, равновесие, преодолеть страх перед животным.

В начале общения с жеребцом практически все ребята боялись даже подойти к животному, но Александра Селина мастерски помогла преодолеть страх, после чего юные наездники выполняли упражнения, уже сидя в седле. Не остались в стороне и родители детей, которые также попробовали себя в роли наездников.

В завершении программы майор полиции продемонстрировала навыки верховой езды: двигалась рысью, галопом, а также преодолевала препятствия на жеребце по кличке Декор.

После плодотворной тренировки гостей познакомили с остальными животными, которых разрешили угостить лакомством — яблоками и морковью.