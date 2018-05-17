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В Уссурийске Приморского края сотрудники полиции в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» пригласили детей в конно-спортивный клуб
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В Уссурийске Приморского края сотрудники полиции в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» пригласили детей в конно-спортивный клуб 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 59 минут назад
Сотрудники полиции Уссурийска с целью пропаганды здорового образа жизни и активных занятий спортом, а также повышения популярности службы в органах внутренних дел провели для школьников и детсадовцев спортивное мероприятие.
Старший дознаватель отдела МВД России по городу Уссурийску майор полиции Александра Селина встретила гостей в конно-спортивном клубе. Александра с детства занимается конным спортом, участвует в соревнованиях и занимает призовые места, успевая совмещать спорт со службой в полиции, при этом являясь мамой двоих детей.
Спортивное мероприятие по традиции началось с разминки. Ребята выполняли специальные упражнения, которые в дальнейшем помогут чувствовать себя комфортно в седле.
Майор полиции поделилась с присутствующими своим опытом обращения с лошадьми, показала, как правильно сесть в седло, что оказалось очень сложным процессом. Объяснила, что нужно для того, чтобы обрести баланс, равновесие, преодолеть страх перед животным.
В начале общения с жеребцом практически все ребята боялись даже подойти к животному, но Александра Селина мастерски помогла преодолеть страх, после чего юные наездники выполняли упражнения, уже сидя в седле. Не остались в стороне и родители детей, которые также попробовали себя в роли наездников.
В завершении программы майор полиции продемонстрировала навыки верховой езды: двигалась рысью, галопом, а также преодолевала препятствия на жеребце по кличке Декор.
После плодотворной тренировки гостей познакомили с остальными животными, которых разрешили угостить лакомством — яблоками и морковью.
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