Детский хирург из Красноярска Игорь Киргизов получил новое назначение 

Игорь Киргизов фактически стал вторым человеком в крупнейшем федеральном центре по лечению детей. С 1985 года на счету Киргизова — более 12 000 операций, причём, около 10 000 из них — это оперативные вмешательства высокой категории сложности, большинство из которых являются высокотехнологичными. Одновременно Игорь Киргизов является главным экспертом Росздравнадзора по детской хирургии. Продолжает оперировать, при этом успевает заниматься наукой. Автор более 300 научных работ (из них 55 в зарубежной печати). Имя Игоря Киргизова включено в энциклопедию «Кто есть кто в медицине», издаваемой в США.