Дети отбили вороненка у голодного ежа в Академгородке

«Сезон слетков врановых птиц торжественно открыт маленьким чудом весом в 330 граммов, которого привезли вчера, — сообщает Центр реабилитации хищных птиц в Новосибирске. — История его попадания к человеку весьма впечатляюща для людей, но обыденна для дикой природы. Слабого вороненка нашел ежик и, счастливый, уже было собрался им отужинать. Но зверька, который уже приступил к выдергиванию перьев, обнаружили дети. Еж остался без ужина, а вороненок был храбро отвоеван. Совсем скоро этот малыш станет громким и шкодливым непоседой. Как только окрепнет, попробуем подкинуть приемным родителям с выводком его возраста».

Представитель Центра реабилитации хищных птиц Алиса Богомолова добавила VN.ru , что встреча вороненка и ежа состоялась лесопарковой зоне Академгородка. «Расстроенный ежик отправился дальше по своим делам, — говорит Алиса Богомолова, — Кстати, эти зверьки питаются далеко не яблочками и грибочками, как принято считать по детским сказкам в красочных иллюстрациях. Настоящий провиант для них — это насекомые, мелкие грызуны, лягушки, личинки насекомых, ящерицы и ослабленные птенцы».

На дачах ежи часто питаются на выгребных ямах дачников, но, как правило, они не нападают и не атакуют, а спешат убежать от людей или сжаться в комок, если бежать уж некуда. Алиса Богомолова советует не брать ежа голыми руками по нескольким причинам. Во-первых, теоретически они кусаются. Кроме этого, совершают пульсирующие движения телом, могут уколоть или напугать. А в третьих, на кончиках ежовых иголочек обычно не очень стерильно и можно занести инфекцию, поранившись. «Если мне нужно было убрать ежика с дороги, например, я это делаю с помощью толстой куртки или кофты и аккуратно беру за бока. У ежиков много чего ужасного в иголках живет — это и паразиты, и клещи. Если присмотреться к фото, то можно увидеть на его носу клеща. Так что если нужно помочь — сварочные плотные перчатки идеально подойдут».

А что касается найденных птенцов, то орнитологи вообще не советуют их брать в руки и как-то спасать. Никто не выкормит птенца и не обучит его выживать в природе лучше, чем его родители. Нельзя уносить здоровых птенцов далеко от места, где их нашли. Можно только убрать от посторонних глаз, а дальше о нем позаботятся его родители.