Ещё
Юнармейцы Красноярского края в день начала Великой Отечественной войны развернут в Севастополе 200-метровую копию Знамени Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Юнармейцы Красноярского края в день начала Великой Отечественной войны развернут в Севастополе 200-метровую копию Знамени Победы 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Автомарш красноярцев стартовал еще в начале мае. В преддверии Дня Победы ребята посетили свыше 30 населенных пунктов региона, где развернули копию Знамени Победы.
22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, юнармейцы Красноярского края прибудут в Севастополь, где на главной площади города развернут 200-метровую копию знамени Победы. Это станет завершением автопробега, посвященного подвигу советского солдата, отстоявшего свободу и независимость Родины.
Автоколонна выдвинется из Красноярска в преддверие памятного события. К участникам также присоединятся юнармейские организации Владимирской области.
Сотни юнармейцев проведут патриотическую акцию на главной площади города-героя. А накануне в Севастополе состоится спектакль «Молодая гвардия шагает по стране! Живите за нас!», который представит Владимирский областной Театр драмы.
Юнармейский автомарш стартовал в начале мае. В преддверии Дня Победы юнармейцы Красноярского края посетили свыше 30 населенных пунктов региона, где развернули копию Знамени Победы.
ТК «Звезда»: последние новости
В парке «Зарядье» состоится отборочный этап Фестиваля «Спасская башня детям» Оркестры Вооруженных Сил России примут участие в программе "Военные оркестры в парках" Юнармейский лагерь «Штормовой» завершил военно-спортивную смену
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло59
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу5
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х2
Как живут актёры с дефектами внешности
Убийца или невиновная: судьба актрисы10
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
06:04
«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе
Концерты
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение