Мясные продукты пользуются спросом на открывшейся сегодня ярмарке

На улице Инженерной в Петрозаводске в 10 часов открылась ярмарка. — За мясными продуктами из племсовхоза «Мегрега» выстроилась очередь, не успела ярмарка открыться. В остальном народу пока немного, — сообщает наш корреспондент. — Многие продавцы еще только раскладывают на прилавках свои товары.

Гости ярмарки смогут купить саженцы, садовый инвентарь, мясо, рыбу и продукцию, изготавливаемую заключенными. Также будут продавать молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, сувениры, рассаду.

Посетителям предложат товары местных сельхозпроизводителей — мясо из Мегреги и Янишполя, продукцию из Эссойлы, продукцию пекарей и кондитеров.

По данным пресс-службы мэрии города, ярмарка продлится до 20 мая, время работы торговых рядов — с 10 до 19 часов.

Позднее мы опубликуем фоторепортаж. Фото Ирины Лободановой