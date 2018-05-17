Ещё
Мясные продукты пользуются спросом на открывшейся сегодня ярмарке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Мясные продукты пользуются спросом на открывшейся сегодня ярмарке 

Карельские вести 20 минут назад
Фото: Петрозаводск говорит
На улице Инженерной в Петрозаводске в 10 часов открылась ярмарка. — За мясными продуктами из племсовхоза «Мегрега» выстроилась очередь, не успела ярмарка открыться. В остальном народу пока немного, — сообщает наш корреспондент. — Многие продавцы еще только раскладывают на прилавках свои товары.
Гости ярмарки смогут купить саженцы, садовый инвентарь, мясо, рыбу и продукцию, изготавливаемую заключенными. Также будут продавать молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, сувениры, рассаду.
Посетителям предложат товары местных сельхозпроизводителей — мясо из Мегреги и Янишполя, продукцию из Эссойлы, продукцию пекарей и кондитеров.
По данным пресс-службы мэрии города, ярмарка продлится до 20 мая, время работы торговых рядов — с 10 до 19 часов.
Позднее мы опубликуем фоторепортаж. Фото Ирины Лободановой
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Непотопляемый и мобильный: утвержден ГОСТ на спасательные жилеты для детей Сельскохозяйственная ярмарка откроется в Петрозаводске 17 мая Серебренникова отпустили из-под ареста к отцу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло59
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу5
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х2
Как живут актёры с дефектами внешности
Убийца или невиновная: судьба актрисы10
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
06:04
«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе
Концерты
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение