Карантин по бешенству установлен в Сызрани на 2 месяца

Соответствующее постановление на днях вступило в силу, сообщает администрация г. о. Сызрань. Напомним, в середине апреля бешенство было обнаружено у домашней кошки. По предварительной версии, болезнь передалась ей от укуса лисы, когда питомица гостила в сельской местности соседнего региона. В правительстве Самарской области приняли решение о признании Сызрани неблагоприятной территорией по бешенству и введении карантина. Ограничительные меры будут действовать до середины лета, 15 июля. В это время в городе запрещается устраивать выставки домашних животных, выводку и натаскивание собак.

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