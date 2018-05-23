В Ростове машина опрокинулась на крышу после удара в дверь

В донской столице рядом с ЦГБ вечером, 22 мая, произошла авария. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в «Жигули».

— Удар пришелся на заднюю дверь отечественного автомобиля. Удар был такой силы, что «Жигули» отбросило в сторону и машина перевернулась на крышу, — написали свидетели происшествия в группе «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону».

На место аварии выезжали сотрудники полиции. Также вокруг перевернувшейся машины собралась толпа зевак, снимавших последствия на камеры мобильных телефонов. По предварительным данным, участники ДТП серьезных травм не получили.