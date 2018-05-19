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В Ростове разошлись по шву ограждения в новом парке на левом берегу
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В Ростове разошлись по шву ограждения в новом парке на левом берегу
Ростовские Вести
10 минут назад
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Фото:
Ростовские Вести
Об этом рассказал один из пользователей в соцсетях и в качестве доказательств приложил фото. Отметим, парк возле стадиона «Ростов-Арена» был открыт, 1 мая. Однако, на следующий день ростовчане обнаружили несколько сломанных тренажеров.
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