В Ростове разошлись по шву ограждения в новом парке на левом берегу

Об этом рассказал один из пользователей в соцсетях и в качестве доказательств приложил фото. Отметим, парк возле стадиона «Ростов-Арена» был открыт, 1 мая. Однако, на следующий день ростовчане обнаружили несколько сломанных тренажеров.