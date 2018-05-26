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В центре Ростова водитель такси врезался в «Порше-Бокстер», а затем протаранил столб
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В центре Ростова водитель такси врезался в «Порше-Бокстер», а затем протаранил столб 

161.ru 7 часов назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 26 мая, в донской столице около пяти вечера произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водитель Porsche Boxster ехал по переулку Университетскому, а «Рено-Логан» двигался по Красноармейской. На перекрестке машины столкнулись. Удар был такой силы, что «Рено», принадлежащий фирме такси, отбросило в столб.
Как рассказал хозяин «Порше», он ехал на зеленый, а «Рено» — на красный.
Хозяин «Порше» говорит, что не нарушал ПДД  — В такси не было пассажиров. Изначально воитель говорил, что двигался на желтый, но вскоре приехали представители фирмы, и таксист «переобулся». Мужчина начал настаивать на том, что правил не нарушал, — сообщил корреспонденту 161.ru Андрей.
Сейчас он просит очевидцев ДТП связаться с ним по телефону 8-988-553-54-55.
— Мне нужно доказать, что я не нарушал ПДД. Надеюсь, у кого-нибудь окажется видеозапись столкновения, — пояснил хозяин «Порше».
В пресс-службе ГИБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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