В центре Ростова водитель такси врезался в «Порше-Бокстер», а затем протаранил столб

Сегодня, 26 мая, в донской столице около пяти вечера произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водитель Porsche Boxster ехал по переулку Университетскому, а «Рено-Логан» двигался по Красноармейской. На перекрестке машины столкнулись. Удар был такой силы, что «Рено» , принадлежащий фирме такси, отбросило в столб.

Как рассказал хозяин «Порше», он ехал на зеленый, а «Рено» — на красный.

Хозяин «Порше» говорит, что не нарушал ПДД — В такси не было пассажиров. Изначально воитель говорил, что двигался на желтый, но вскоре приехали представители фирмы, и таксист «переобулся». Мужчина начал настаивать на том, что правил не нарушал, — сообщил корреспонденту 161.ru Андрей.

Сейчас он просит очевидцев ДТП связаться с ним по телефону 8-988-553-54-55.

— Мне нужно доказать, что я не нарушал ПДД. Надеюсь, у кого-нибудь окажется видеозапись столкновения, — пояснил хозяин «Порше».