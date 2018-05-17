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У IOWA вышел новый клип «Молчишь на меня» об эффектной ссоре двух влюбленных
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У IOWA вышел новый клип «Молчишь на меня» об эффектной ссоре двух влюбленных 

Собака 14 минут назад
Фото: Собака
Группа IOWA выпустила новое видео на песню «Молчишь на меня», в котором солистка и номинантка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Катя Иванчикова показывает, как эффектно и эффективно могут поссориться двое влюбленных. Одну из ролей в клипе исполнил звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев. Страсти в клипе накаливаются до предела: пожар в комнате, гора разбитых стекол и сломанной мебели, и главные герои, которые крушат все на своем пути.
«Самой сложной оказалась сцена с диалогом, который не был запланирован. Мы ведь с Марком не знакомы были раньше, встретились уже на площадке. Импровизировали на ходу, кричали ругательства, распалялись и пару раз Марк поддел меня неосторожным словцом. Мне понравилось играть в эту игру, поняла, что совершенно нет в этом опыта! Никогда раньше не ссорилась с криками, с разбиванием посуды. На съёмках клипа поняла: что-то я определенно потеряла», — делится своими впечатлениями певица. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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