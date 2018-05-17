Донской ансамбль стал победителем всероссийского фольклорного конкурса

Ансамбль казачьей песни «Православный Дон» стал победителем V Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг».

Согласно информации из официальных источников, конкурс проходил в несколько этапов.

В межрегиональном отборе принимали участие 96 казачьих коллективов из 34 регионов страны.

В финал конкурса прошли девять ансамблей.

По словам главы минкультуры Ростовской области Владимира Бабина, донской коллектив впервые вошел в число победителей фольклорного фестиваля казачьей песни.

Ансамбль «Православный Дон» начал творческую деятельность в 1987 году на базе народного казачьего хора станицы Боковской. В 1991 году коллектив получил звание «народный», а в 2000 году — статус муниципального и войскового.