Ещё
Донской ансамбль стал победителем всероссийского фольклорного конкурса
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Донской ансамбль стал победителем всероссийского фольклорного конкурса 

АиФ Ростов 11 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Ансамбль казачьей песни «Православный Дон» стал победителем V Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг».
Согласно информации из официальных источников, конкурс проходил в несколько этапов.
В межрегиональном отборе принимали участие 96 казачьих коллективов из 34 регионов страны.
В финал конкурса прошли девять ансамблей.
По словам главы минкультуры Ростовской области Владимира Бабина, донской коллектив впервые вошел в число победителей фольклорного фестиваля казачьей песни.
Ансамбль «Православный Дон» начал творческую деятельность в 1987 году на базе народного казачьего хора станицы Боковской. В 1991 году коллектив получил звание «народный», а в 2000 году — статус муниципального и войскового.
АиФ Ростов: последние новости
1139 жителей Дона обратились к медикам из-за укусов клещей с начала года Театральную площадь Ростова-на-Дону закрыли для транспорта Искупал кровью. 9 фактов из жизни героя Собибора Александра Печерского
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло59
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу5
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х2
Как живут актёры с дефектами внешности
Убийца или невиновная: судьба актрисы10
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
06:04
«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе
Концерты
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение