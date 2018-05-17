Волгоградские школьники собрали лодку на солнечных батареях

Школьники из Волгограда собрали лодку на солнечных батареях для конкурса «Солнечная регата — 2018».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ВолгГТУ, ежегодные международные инженерные соревнования пройдут с 25 по 27 мая в Великом Новгороде. Команды школьников из разных городов представят жюри собранные ими действующие модели лодок, оснащенные солнечными панелями.