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Волгоградские школьники собрали лодку на солнечных батареях
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Волгоградские школьники собрали лодку на солнечных батареях 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Школьники из Волгограда собрали лодку на солнечных батареях для конкурса «Солнечная регата — 2018».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ВолгГТУ, ежегодные международные инженерные соревнования пройдут с 25 по 27 мая в Великом Новгороде. Команды школьников из разных городов представят жюри собранные ими действующие модели лодок, оснащенные солнечными панелями.
Волгоград на соревнованиях представят семиклассник Всеволод Быков, восьмиклассница Анна Жукова и десятиклассник Илья Исаев. Лодку они собирали на базе «Волгоградского центра детского технического творчества», осваивая навыки работы столяром и маляром, проектировщиком и электриком. Ребята также выступили в роли дизайнеров, разрабатывая бренд и цветовое оформление судна. Кроме того, дети при консультационной поддержке сотрудников кафедры электротехники ВолгГТУ написали исследовательскую работу, посвященную режимам работы солнечных панелей.
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