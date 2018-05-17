Администрация Перми заплатит 15 тысяч рублей матери девочки, которую покусала бродячая собака

В июне прошлого года на детской площадке в Индустриальном районе Перми бездомные собаки напали на семилетнюю девочку. Один из бродячих псов укусил ребенка. Мать девочки обратилась в суд с иском к администрации Перми — за отлов отвечают именно они.

— Суд вынес решение выплатить потерпевшей 15 тысяч рублей, — сообщила 59.ru старший помощник прокурора Индустриального района Перми Жанна Манохина. — Пострадавшая девочка после укуса вынуждена была пройти курс уколов от бешенства. Ребенок стал заикаться, боится ходить одна. У нее психологическая травма.

По словам собеседника, представители администрации Перми на суде сообщили, что в городскую службу отлова не поступала заявка поймать эту стаю собак.

— Однако мать ребенка озвучила иную информацию: после нападения она сразу обратилась в полицию, сотрудники которой отправили заявку в службу отлова, — рассказала помощник прокурора. — Суд постановил, что ответственность за отлов бродячих собак несет городская администрация. На обжалование решения суда у мэрии есть месяц.

Ранее в Звездном домашняя собака напала на четырёхлетнего малыша, когда он с мамой гулял во дворе дома. По словам семьи пострадавшего, хозяева за псом не следят. Сейчас зоозащитники нашли собаке нового владельца.