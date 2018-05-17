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Ветераны УВД по ЗАО встретились со своим подшефными из центра «Берег надежды»
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Ветераны УВД по ЗАО встретились со своим подшефными из центра «Берег надежды» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В Центре содействия семейному воспитанию «Берег надежды» состоялось мероприятие, посвященное празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г  В УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве стало доброй традицией отмечать праздники вместе со своими друзьями из Центра содействия семейному воспитанию «Берег надежды», которому они оказывают шефскую помощь уже много лет. Не стал исключением и День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Ребята подготовили праздничную программу и пригласили в гости сотрудников Управления Западного округа, представителей совета Ветеранов, Общественного и женского совета УВД по ЗАО, ветеранов ГБУ г. Москвы Пансионата «Коньково» и, конечно, ветеранов, живущих на территории Западного административного округа.
Директор учреждения Надежда Хрыкина поздравила ветеранов с праздником Великой Победы, пожелав им крепкого здоровья и долголетия. Затем все собрались в актовом зале на праздничный концерт. Дети пели, читали стихи, разыгрывали театральные сцены на военную тематику, вручили ветеранам открытки, сделанные своими руками, и цветы.
По доброй традиции все собрались на праздничное чаепитие, где ветераны делились своими воспоминаниями и пели военные песни. Ребята с интересом слушали военные истории, особенно впечатлили рассказы о героических подвигах детей и подростков во время Великой отечественной войны.
Представитель Общественного совета при УВД по ЗАО Владимир Доценко пожелал всем мира и чистого неба над головой, призвал ребят любить свою Родину, воспитывать в себе мужественность и честность, ответственность и порядочность.
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