В Музее энергетики Урала в «Ночь музеев» пройдет энергоквест

Музей энергетики Урала, куратором которого выступает ОАО «МРСК Урала» , к Ночи музеев приготовил интерактивную программу — квест с интересными задачами по электроэнергетике для жителей и гостей Екатеринбурга.

Объединившись в команды, участники квеста на разных этапах должны ввернуть лампочки в специальных диэлектрических перчатках, провести кольцо по лабиринту и не замкнуть электрическую цепь, а также быстро и ловко включить лампу на высоте 6 метров. Соревновательная атмосфера, вовлеченность в решение увлекательных командных заданий не оставят равнодушными посетителей музея. Основные действия будут разворачиваться на площадке перед Музеем энергетики Урала, по адресу ул. Космонавтов, 17 а.

Сразу после прохождения квеста гости смогут совершить экскурсию по Музею энергетики и узнать любопытные факты из истории становления отрасли на Урале. Для этого в музее представлено более 900 единиц фотографий и документов, более 500 объемных музейных предметов.

Музейная площадка уральских энергетиков традиционно участвует в международной акции «Ночь музеев», которая состоится 19 мая 2018 г. В этом году акцент сделан на активный и интеллектуальный досуг, реализованный в популярном формате «квеста», что придется по душе молодежи, семьям с детьми.

19 мая 2018 года Музей энергетики Урала будет работать с 11:00 до 00:00. Вход свободный. Напомним, что публичное акционерное общество «Россети» (ПАО «Россети») — компания, управляющая одним из крупнейших электросетевых комплексов в мире, который включает в себя 2,30 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2016 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 742,7 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» — 215 тыс. человек.

Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ОАО «МРСК Урала») — единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

Общая площадь территории деятельности — 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн человек. В зоне ответственности ОАО «МРСК Урала» находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве — порядка 15 тыс. человек.