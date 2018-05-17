Объявлены 50 лучших свадебных фотографий 2018 года

Свадебная фотография давно стала отдельным видом искусства. Свадебные фотографы стараются находить новые и необычные локации, сюжеты и концепции для фотосессии счастливых влюбленных, ведь мало просто позировать в красивом платье с букетом. Если у вас намечается свадьба и вы ищете вдохновение, как запечатлеть счастливый день так, чтобы это было действительно красиво и необыкновенно, то вы наверняка найдете пару идей в нашем посте.

Junebug Weddings — один из самых популярных в мире онлайн-ресурсов по планированию свадеб. Он славится феноменальным редакционным вкусом в выборе фотографий. К тому же Junebug Weddings — надежный источник свадебных профессионалов по всему миру.

На протяжении восьми лет Junebug Weddings выбирает среди фотографий со всего мира 50 лучших кадров. Итак, версия 2018 года.

Источник: Junebug Weddings

Автор Tinted Photography.

Автор Sara Rogers.

Автор Seth & Kaiti.

Автор Terralogical.

Автор Autumn Nicole.

Автор Juddric Photography.

Автор Motiejus Salkauskas.

Автор Erin Northcutt.

Автор The Ferros.

Автор Ana Hinojosa.

Автор Fotomagoria.

Автор Lukas Korynta.

Автор Danelle Bohane.

Автор Cody and Allison.

Автор Baylee Dennis.

Автор Lukas Piatek.

Автор Brandi Potter.

Автор Gabe McClintock.

Автор Renata Zavier.

Автор Andre Dharmawan.

Автор Terralogical.

Автор Tom Armstrong.

Автор Andrew Nguyen.

Автор Will Khoury.

Автор Maria Shiriaeva.

Автор Kaci Baum.

Автор Kevin Biberbach.

Автор Melia Lucida.

Автор Greg Petersen.

Автор Ale Bigliazzi.

Автор Bethany Howarth.

Автор Naman Verma.

Автор Flipmax.

Автор Daniel Lopez Perez.

Автор Ken Pak.

Автор Mathias Fast.

Автор Björn Lexius.

Автор Jessy Pesce.

Автор Jane Lee.

Автор Melissa Cervantes.

Автор Baptiste Hauville.

Автор Amy Van Vlear.

Автор Kama Catch Me.

Автор Samuel Goh.

Автор Dallas & Sabrina.

Автор Rosey Red Photography.

Автор Shari + Mike Photographers.

Автор Iskra Photo.

Автор Paul Woo.

Автор Elisabetta Marzetti.