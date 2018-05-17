Cекреты шикарного тела Райана Гослинга (и фотошоп тут ни при чём)

Кажется, Райан Гослинг успевает всё. Он снимается в крутых фильмах, играет в рок-группе Dead Man’s Bones, владеет рестораном марокканской кухни Tagine и ведёт активную общественную жизнь — поддерживает PETA, Invisible Children и многие другие фонды. Вдобавок он примерный семьянин — уже много лет женат на актрисе Еве Мендес , с которой растит двух дочерей. Но сегодня мы поговорим о другом — о его физической форме. Как получилось, что о внешности актёра и о его теле говорят так много?

Гослинг — везунчик. От природы он довольно стройный, и чтобы обрести хорошую физическую форму, ему необходимо совсем немного времени. Так, при подготовке к фильму «Дневник памяти» он просто начал больше есть и чуть больше заниматься спортом. Конечно, наибольшую популярность и внимание к своему внешнему виду Гослинг получил благодаря фильму «Эта дурацкая любовь». Там он на пике формы. Для того чтобы обрести мускулистое тело, Райан тренировался пять раз в неделю по два—четыре часа, делая акцент на прессе, грудных мышцах и мышцах рук. Гослингу была важна не сила и выносливость, а мышцы и V-образная форма фигуры. Он использовал специальный тренинг — делал в среднем три—шесть подходов, по 30 повторений каждого упражнения. Среди упражнений были подтягивания, жим штанги, французский жим и упражнения с гантелями.

Что касается питания, то тут особых секретов не было — актёр старался придерживаться принципов правильного питания и есть достаточно для роста мышечной массы. Единственное, Гослинг — большой любитель сладкого, но от этого пришлось отказаться. Райан приучил себя есть бананы и пить протеиновые коктейли вместо десертов. — Мышцы как домашние питомцы — они не делают ничего чрезвычайно полезного, но тебе надо кормить их и следить за ними, чтобы они не пропали. Райан Гослинг Куда более серьёзной подготовки потребовала роль английского гангстера в фильме «Только Бог простит». Так как по сюжету герой Гослинга управляет тайским боксёрским залом в Бангкоке, актёру пришлось не только выглядеть накаченным преступником, но и начать разбираться в боксе. Тайский бокс, или муай-тай, — один из самых популярных и древнейших видов спорта в Азии, объединяющий традиционные боевые искусства и элементы кикбоксинга. Подготовка к съёмкам включала не только тренировки в спортзале, но и занятия тайским боксом — с актёром работали настоящие мастера муай-тай. Райан тренировался от двух до трёх часов в день, три-четыре дня в неделю.

Обычная тренировка актёра выглядела вот так:

Подтягивания — три подхода по 20 повторений.

Отжимания — три подхода по 20 повторений.

Ягодичный мостик на одной ноге — три сета по 20 повторений.

Скручивания — три сета по 20 повторений.

Упражнение «ножницы» — три сета по 20 повторений.

Сессия муай-тай.

По совету тренеров Гослинг придерживался традиционной тайской диеты, которая включала в себя много рыбы, зелёных овощей и риса. Подобное питание с большим количеством углеводов оказалось идеальным для интенсивных тренировок и правильного восстановления. Для максимального результата в тренировочные дни Райан ел бананы и выпивал один-два натуральных протеиновых коктейля. Чтобы подготовиться к роли музыканта Себастьяна Уайлдера в картине «Ла-Ла Ленд», Гослинг не только брал уроки фортепиано и танцев, но и начал заниматься пилатесом. Как рассказал Men’s Journal его тренер Эрин Бабаян, в первую очередь тренировки были нужны для укрепления ног, мышц кора и спины. «Если ты собираешься поднимать людей над головой, то тебе необходимо быть довольно сильным и уметь контролировать своё тело», — отметил Бабаян. Помимо стандартного набора упражнений, тренер решил включить в тренировочный процесс пилатес, чтобы улучшить осанку, гибкость и плавность движений в танце.

Занятия Гослинга включали пятиминутную разминку с фоам-роллером и круговую тренировку с минимальным отдыхом между упражнениями — пять раундов бега, становой тяги, приседаний со штангой, скручиваний и три раунда обычных приседаний и подъёмов ног на перекладине. И вот только после этого наступало время пилатеса на реформере. Актёр потратил много времени и сил, чтобы заниматься с хореографом, играть на фортепиано, тренироваться и сниматься. Но что касается питания, Райана рассекретила его коллега по фильму Эмма Стоун . В интервью Vanity Fair актриса рассказала, что Гослинг может съесть больше жевательных конфет Twizzlers, чем любой другой человек. «Он всегда держит при себе парочку конфет», — отметила Стоун. Однако Twizzlers — не единственная слабость актёра. Гослинг очень любит сладкое — мармелад, жевательные конфеты, лакрица. Его девиз звучит так: sugar till you die.

О том, как питается и тренируется Райан Гослинг в обычной жизни, мало что известно — ни он, ни его жена Ева Мендес почти не рассказывают о личной жизни в интервью и не публикуют фото в социальных сетях. По фотографиям папарацци можно судить, что актёр в промежутках между съёмками не бросает занятия спортом, продолжает заниматься боксом и всё ещё в отличной форме. Везение это или упорная работа над собой? Остаётся лишь догадываться. Статьи по теме Бейонсе: «Мои ноги и бёдра вечно в синяках» 8 секретов идеального тела Дженнифер Лопес Как тренироваться, чтобы стать таким же крутым, как Майкл Б. Джордан Моника Беллуччи : 7 секретов шикарной фигуры самой красивой женщины на свете

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