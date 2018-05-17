Героем ночи Музеев в Новосибирске станет паровоз 1950 года выпуска

Западно-Сибирская железная дорога совместно с Музеем города Новосибирска подготовила для новосибирцев грандиозное театрализованное историческое шоу, кульминацией которого станет прохождение по железнодорожному мосту через Обь настоящего паровоза серии «Л». Мероприятие состоится 19 мая в парке «Городское начало».

Паровоз подготовлен для участия в Ночи музеев специалистами Западно-Сибирской дирекции тяги и передислоцирован в Новосибирск из эксплуатационного локомотивного депо Белово. Паровоз Л-1344 был выпущен в 1950 году на Брянском паровозостроительном заводе. Водил грузовые поезда на Кузбассе. Мощность паровоза достигает 2200 л/c, конструктивная скорость — 80 км/ч.