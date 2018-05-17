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Одними из первых в Приамурье «Зарядку со стражем порядка» сделали подшефные благовещенских полицейских
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Одними из первых в Приамурье «Зарядку со стражем порядка» сделали подшефные благовещенских полицейских 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Вот уже пятый год подряд сотрудники МО МВД России «Благовещенский» участвуют во Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». Главной целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и воспитание у подрастающего поколения положительного отношения к спорту.
В этом году данное мероприятие приурочено к 300–летию российской полиции.
Заряд бодрости и положительного настроения на весь день получили ребята из подшефного МО МВД России «Благовещенский» детского дома в п. Садовом. Утренняя зарядка прошла в необычном формате. Традиционно на таких мероприятиях правоохранители проводили с ребятами зарядку, показывали свои умения и навыки, рассказывали о спортивных достижениях. В этом году ребята вышли с инициативой, чтобы утреннюю зарядку провели именно они.
Под музыку девочки показывали упражнения, а их друзья и гости повторяли за ними элементы танцевальных и спортивных движений.
После танцевальной разминки полицейские сыграли с мальчишками дружеский матч по футболу, который закончился со счетом 2:1 в пользу воспитанников детского дома.
Закончилось мероприятие бурными овациями — так его участники поблагодарили друг друга.
Спорт является важным фактором в воспитании подрастающего поколению. Стражи правопорядка уверены, что подобные акции вдохновляют ребят на ведение здорового образа жизни, делают их более дисциплинированными и укрепляют силу духа.
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