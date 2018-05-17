Одними из первых в Приамурье «Зарядку со стражем порядка» сделали подшефные благовещенских полицейских

Вот уже пятый год подряд сотрудники МО МВД России «Благовещенский» участвуют во Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». Главной целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и воспитание у подрастающего поколения положительного отношения к спорту.

В этом году данное мероприятие приурочено к 300–летию российской полиции

Заряд бодрости и положительного настроения на весь день получили ребята из подшефного МО МВД России «Благовещенский» детского дома в п. Садовом. Утренняя зарядка прошла в необычном формате. Традиционно на таких мероприятиях правоохранители проводили с ребятами зарядку, показывали свои умения и навыки, рассказывали о спортивных достижениях. В этом году ребята вышли с инициативой, чтобы утреннюю зарядку провели именно они.

Под музыку девочки показывали упражнения, а их друзья и гости повторяли за ними элементы танцевальных и спортивных движений.

После танцевальной разминки полицейские сыграли с мальчишками дружеский матч по футболу, который закончился со счетом 2:1 в пользу воспитанников детского дома.

Закончилось мероприятие бурными овациями — так его участники поблагодарили друг друга.

Спорт является важным фактором в воспитании подрастающего поколению. Стражи правопорядка уверены, что подобные акции вдохновляют ребят на ведение здорового образа жизни, делают их более дисциплинированными и укрепляют силу духа.