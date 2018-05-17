Организацию летнего досуга обсудили на встрече главы управы Хорошево-Мневников с жителями

На встрече главы управы Хорошево-Мневников Сергея Панфилова с жителями, которая состоялась 16 мая, обсуждалась досуговая, социально-воспитательная, физкультурно-оздоровительная работа с населением в летний период.

— Дворец творчества детей и молодежи «Хорошево» будет активно работать в летний период. Занятия проводятся в 32 кружках и 12 секциях. Также на базе дворца организованы

театральные студии. В районе работает Дом культуры «Берендей», который предлагает секции и кружки различной направленности. В концертном зале «Берендея» проводятся и районные мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам. На базе клуба «Атом» уже более пяти лет проводятся районный и окружной турниры по шашкам. Секции и кружки работают на базе пяти библиотек, — рассказала заместитель главы управы по работе с населением Мария Менжевицкая.

Специалист отметила, что профильными вопросами организации досуговой и спортивной работы в районе занимается Центр досуга и спорта «Возрождение». В течение года сотрудниками центра проводятся соревнования по различным видам спорта.

Летом будут проводиться концертно-тематические программы в Серебряном бору: состоятся пять концертов на мемориальной Лемешевской поляне, а в парке «Ветеран» в августе и сентябре каждое воскресенье будет играть духовой оркестр.

В день района, 27 мая, культурно-массовые программы пройдут на бульваре Генерала Карбышева и на территории храма Живоначальной Троицы. (ео)