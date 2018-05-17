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В Северной столице подростки разных стран выпустят в небо белых голубей
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В Северной столице подростки разных стран выпустят в небо белых голубей 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Салехардские подростки отправляются в Санкт-Петербург, чтобы стать участниками первого международного круглого стола «Ямал — Санкт-Петербург: межнациональное взаимодействие в действии».
Право представлять автономный округ в Северной столице получили победители проекта-конкурса на средства президентского гранта «Самый дружный интеркласс», который реализовала региональная общественная организация «Ассоциация детских и молодежных объединений Ямала».
Круглый стол откроется 23 мая во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга. Школьники двух городов и иностранные студенты познакомятся с опытом организации проектов, направленных на укрепление межнационального взаимодействия, станут участниками дискуссии «Вклад детей и молодежи в формирование общероссийской единой гражданской нации», обсудят идеи создания совместных межрегиональных инициатив.
В завершение круглого стола все участники станут соавторами международной добровольческой инициативы: молодые люди на бумажных птицах счастья напишут пожелания друг другу. Эти птицы станут символами зародившейся международной дружбы и начала реализации совместных инициатив в области межнационального единства. Затем подростки отправятся на Дворцовую площадь, где выпустят в небо белых голубей — символа мира.
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