В Северной столице подростки разных стран выпустят в небо белых голубей

Салехардские подростки отправляются в Санкт-Петербург, чтобы стать участниками первого международного круглого стола «Ямал — Санкт-Петербург: межнациональное взаимодействие в действии».

Право представлять автономный округ в Северной столице получили победители проекта-конкурса на средства президентского гранта «Самый дружный интеркласс», который реализовала региональная общественная организация «Ассоциация детских и молодежных объединений Ямала».

Круглый стол откроется 23 мая во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга. Школьники двух городов и иностранные студенты познакомятся с опытом организации проектов, направленных на укрепление межнационального взаимодействия, станут участниками дискуссии «Вклад детей и молодежи в формирование общероссийской единой гражданской нации», обсудят идеи создания совместных межрегиональных инициатив.

В завершение круглого стола все участники станут соавторами международной добровольческой инициативы: молодые люди на бумажных птицах счастья напишут пожелания друг другу. Эти птицы станут символами зародившейся международной дружбы и начала реализации совместных инициатив в области межнационального единства. Затем подростки отправятся на Дворцовую площадь, где выпустят в небо белых голубей — символа мира.