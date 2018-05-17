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В Курске пройдёт конкурс «Щит и меч»
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В Курске пройдёт конкурс «Щит и меч» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Мероприятие посвящено 100-летию со дня учреждения пограничной охраны России
18 мая в 10:00 во Дворце молодёжи пройдет 13-й региональный фестиваль военно-патриотической песни «Щит и меч», посвященный 100-летию со дня учреждения пограничной охраны России. В мероприятии участвует молодежь двух возрастных групп: от 14 лет до 17 лет и от 18 лет до 25 лет; в смешанных ансамблях допускается выступление участников от 14 лет до 25 лет.
Конкурс пройдёт по нескольким номинациям:
— лучший голос (Гран-при) Фестиваля (солист);
— призовые места в каждой возрастной категории;
— лучший вокальный ансамбль;
— призы зрительских симпатий.
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