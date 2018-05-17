В Курске пройдёт конкурс «Щит и меч»

Мероприятие посвящено 100-летию со дня учреждения пограничной охраны России

18 мая в 10:00 во Дворце молодёжи пройдет 13-й региональный фестиваль военно-патриотической песни «Щит и меч», посвященный 100-летию со дня учреждения пограничной охраны России. В мероприятии участвует молодежь двух возрастных групп: от 14 лет до 17 лет и от 18 лет до 25 лет; в смешанных ансамблях допускается выступление участников от 14 лет до 25 лет.

Конкурс пройдёт по нескольким номинациям:

— лучший голос (Гран-при) Фестиваля (солист);

— призовые места в каждой возрастной категории;

— лучший вокальный ансамбль;

— призы зрительских симпатий.