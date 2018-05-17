В СДЦ «Триумф» пройдет награждение участников творческих конкурсов «Вдохновение»

Сегодня, 17 мая в спортивно-досуговом центре «Триумф» пройдет награждение победителей конкурсов по теме «Дружба народов мира». А именно, свои призы получат участники конкурса по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству «Вдохновение», фотоконкурса.

С 16 по 27 апреля все желающие сдавали свои работы в ГБУ «СДЦ „Триумф“. Они должны были быть посвящены такой теме, как дружба народов.

11 мая жюри определило лучших. И уже 14 мая можно было посмотреть результаты мероприятия на сайте аппарата Совета депутатов и ГБУ „СДЦ „Триумф“.

Конкурсанты, которые не стали призерами, получат грамоту участника. Также с 18 мая будут возвращаться конкурсные работы, которые можно забрать в центре „Триумф“ с 10 часов утра и до 16 часов дня.

Отметим, что конкурсы явились направлениями в местном праздничном мероприятии „Творческий конкурс талантов муниципального округа Косино-Ухтомский „Вдохновение“.