Новый вектор развития Владимирской медицины 

Во Владимирской области открылась конференция «Университетская клиника» с участием именитых докторов-академиков России.
В Суздале сегодня проходит теоретическая часть конференции. Светила медицины расскажут владимирским медикам о новшествах в нейрохирургии, травматологии, челюстно-лицевой хирургии, стоматологии, урологии, а также об инновационных технологиях в профессии.
Глава региона Светлана Орлова, открывая конференцию, отметила, что для владимирских врачей — уникальная возможность пройти «мастер-класс» от врачей с мировым именем, среди которых Марк Курцер, Владимир Крылов, Могели Хубутия и многие другие.
Губернатор рассказала, что хоть проблемы во владимирской медицине остаются, но они решаются.
«Мы открыли на базе Областной клинической больницы медицинскую кафедру, отток врачей в частные клиники есть, но уже не так как это было раньше. Мы строим ФАПы, отремонтировали все больницы региона, которые не ремонтировались по 40, а то и 50 лет. В среднем врач в области у нас получает по 50 тысяч рублей, а в планах у нас строительство большой инфекционной больницы, поскольку в регионе эта проблема стоит очень остро», — рассказала губернатор.
Отмечу, что площадка под строительство уже выбрана. Территориально новое пятиэтажное здание расположиться рядом с детской Областной клинической больницей, но когда точно начнется строительство и откуда пойдут деньги на эти цели, Орлова не сообщила.
Заведующей кафедрой нейрохирургии и нейрореанимации ФГБОУ ВО МГМСУ имени Евдокимова Владимир Крылов добавил, что для владимирских медиков появилась уникальная возможность узнать не только теорию новых методов лечения, но и показать себя в деле.
«Сегодня доктора-академики выступят со своими докладами, а уже завтра в лечебных учреждениях Владимира пройдут консилиумы. Возможно, мы прооперируем пациентов. У нас уже есть, скажем так, в планах провести операции в Областной больнице и в больнице скорой помощи, обсуждаем вопрос про хирургическое вмешательство в Областной детской больнице. Все будет обсуждаться на консилиуме по каждому пациенту. Вам (региону — примечание автора) крупно повезло. У вас нет медицинского вуза, зато есть вот такая «маленькая академия», если хотите», — сообщил Крылов.
Директор департамента здравоохранения администрации области Александр Кирюхин отметил, что между региональным минздравом и «Университетской клиникой» подписано соглашение, согласно которому большая армия специалистов из Москвы и других крупных медицинских центров будет работать во Владимирской области, в частности в больницах региона. Это позволит дать новый вектор развития для владимирской медицины.