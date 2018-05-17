Новый вектор развития Владимирской медицины

Во Владимирской области открылась конференция «Университетская клиника» с участием именитых докторов-академиков России.

В Суздале сегодня проходит теоретическая часть конференции. Светила медицины расскажут владимирским медикам о новшествах в нейрохирургии, травматологии, челюстно-лицевой хирургии, стоматологии, урологии, а также об инновационных технологиях в профессии.

Губернатор рассказала, что хоть проблемы во владимирской медицине остаются, но они решаются.

«Мы открыли на базе Областной клинической больницы медицинскую кафедру, отток врачей в частные клиники есть, но уже не так как это было раньше. Мы строим ФАПы, отремонтировали все больницы региона, которые не ремонтировались по 40, а то и 50 лет. В среднем врач в области у нас получает по 50 тысяч рублей, а в планах у нас строительство большой инфекционной больницы, поскольку в регионе эта проблема стоит очень остро», — рассказала губернатор.

Отмечу, что площадка под строительство уже выбрана. Территориально новое пятиэтажное здание расположиться рядом с детской Областной клинической больницей, но когда точно начнется строительство и откуда пойдут деньги на эти цели, Орлова не сообщила.

Заведующей кафедрой нейрохирургии и нейрореанимации ФГБОУ ВО МГМСУ имени Евдокимова Владимир Крылов добавил, что для владимирских медиков появилась уникальная возможность узнать не только теорию новых методов лечения, но и показать себя в деле.

«Сегодня доктора-академики выступят со своими докладами, а уже завтра в лечебных учреждениях Владимира пройдут консилиумы. Возможно, мы прооперируем пациентов. У нас уже есть, скажем так, в планах провести операции в Областной больнице и в больнице скорой помощи, обсуждаем вопрос про хирургическое вмешательство в Областной детской больнице. Все будет обсуждаться на консилиуме по каждому пациенту. Вам (региону — примечание автора) крупно повезло. У вас нет медицинского вуза, зато есть вот такая «маленькая академия», если хотите», — сообщил Крылов.