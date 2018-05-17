Турниры и мастер-классы организуют летом для юных жителей Покровского-Стрешнева

В течение всех летних месяцев в Покровском-Стрешневе для детей и взрослых будут работать различные творческие студии и спортивные секции. В рамках программы «Московское долголетие» для людей старшего поколения организуют занятия по скандинавской ходьбе, ОФП, рисованию, пению и дыхательной гимнастике. Об этом сообщили в ходе традиционной встречи главы управы района Покровское-Стрешнево Игоря Попова с жителями.

— В июне в честь Дня защиты детей в районе пройдет интерактивная развлекательная программа. День России планируется отметить турниром по футболу, — рассказал директор районного центра детских и молодежных социальных инициатив «Крылья» Юрий Силантьев . — Для подростков будут организованы мастер-класс с участием специалистов МЧС , турнир по армрестлингу и другие мероприятия.

В завершение встречи все желающие смогли задать свои вопросы главе управы, его заместителям и представителям ГБУ «Жилищник».