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Юные косино-ухтомцы познакомились с творчеством Софьи Прокофьевой
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Юные косино-ухтомцы познакомились с творчеством Софьи Прокофьевой 

Управа района Косино-Ухтомский 59 минут назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Творчество прекрасной писательницы Софьи Прокофьевой стало темой встречи, которая прошла в библиотеке на Лухмановской.
Юных читателей познакомили с автором таких произведений, как «Приключения желтого чемоданчика», сказка «Пока бьют часы». Они созданы писательницей Софьей Прокофьевой, которая на днях отмечает свой 90-летний юбилей. Ребята также узнали о других интересных произведениях, имеющихся в арсенале автора. Они заслушали отрывки из сказок «На старом чердаке», «Маша и Ойка», «Остров капитанов», «Повелитель волшебных ключей». Заинтересовавшись творчеством Софьи Прокофьевой, они взяли книги для прочтения домой.
После этого, юные читатели приняли участие в мастер-классе, на котором примеряли на себя роль дизайнеров. Ребята придумывали одежду для кукол. Вела мероприятие библиотекарь Надежда Крюкова.
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