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Песочницы под надзором: в Оренбурге проверили детские площадки
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Песочницы под надзором: в Оренбурге проверили детские площадки 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге специалисты УЖКХ администрации Оренбурга начали проверки готовность к лету придомовых территорий многоэтажных домов.
Так в одном из дворов на улице Салмышской, которой занимается УК «Северная», в песочницах нет песка, с горок дети скатываются на бетон, а скамейки сломаны. В управляющей компании пообещали, что все исправят к 1 июня.
Есть и положительные примеры. На другой детской площадке, которой уже 10 лет, по пр. Парковый, 13 все МАФы отремонтированы, горки покрашены, идет посадка растений. Работы по благоустройству дворов идут и по другим адресам.
«Детские площадки, находящиеся в ненадлежащем состоянии, взяты на контроль управлением ЖКХ города. Состояние дворов зависит и от грамотной деятельности управляющих организаций, и от неравнодушия местных жителей», — заявила начальник управления УЖКХ администрации Оренбурга Татьяна Малышева.
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