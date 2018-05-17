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В Оренбурге проверили детские площадки
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В Оренбурге проверили детские площадки 

ProOren 53 минуты назад
Фото: ProOren
Накануне, 16 мая, в Оренбурге специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города провели плановые осмотры детских площадок.
Начальник управления Татьяна Малышева отметила, что весенние осмотры МКД уже проведены, по их итогам есть ряд замечаний. Так по улице Салмышской во дворе многоэтажного дома, под управление УК «Северная», песочницы находились в ненадлежащем состоянии и без песка, с горки приходится скатываться на бетонное покрытие, а скамейки разбиты.
«Детские площадки, находящиеся в ненадлежащем состоянии, взяты на контроль управлением ЖКХ города. Общими усилиями мы должны привести все площадки в порядок до наступления летних каникул», — резюмировала Татьяна Малышева.
Сотрудники управляющей организации, в ответ на возмущение комиссии, заверили, что до 1 июня проведут все необходимые ремонтные работы.
Чаще всего управляющие организации в свою защиту используют аргумент, что детские площадки не всегда входят в состав общего имущества дома, а значит ремонтировать их должны жильцы дома сами.
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