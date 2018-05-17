В Лодейном Поле прошел фестиваль семейного творчества

13 мая, накануне Международного дня семьи, в Доме народного творчества города Ложейное Поле прошел фестиваль семейного творчества «Семья талантами богата». Международный день семьи был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 сентября 1993 года и в 2018 году он отмечается 25-й раз. В нынешнем году в Лодейном Поле к этой дате было подготовлено не совсем традиционное мероприятие. В фойе ДНТ 13 мая собрались творческие семьи, которые проявляют свой талант по-разному. И эти способности они представили лодейнопольским зрителям.

Участники и приглашенные гости смогли познакомиться с творчеством семей, посетить интерактивные площадки, принять участие в мастер-классах, розыгрыше призов и подарков, а также сделать яркую фотографию на память. Гимном семьи открыл праздничную программу детский вокальный ансамбль «Кроха». Ведущая фестиваля Людмила Иванова представила участников и их творчество.

У Поздняковых творческая семья. Оксана — мама двух очаровательных девочек, одна из них — Алина занимается в ансамбле песни и танца «Улыбка» ДНТ, а Амина готовится стать участницей вокально-хоровой студии «Кроха». Фантазии детей воплощаются в творческих работах мамы. Оксана Владимировна представила креативную фотозону из ростовых цветов и провела мастер-класс по созданию декора из гигантских искусственных растений.

Александра Химчик является преподавателем театрального отдела ДЦЭР, а ее сестра Елизавета Сафонова учится в школе № 3 и занимается в ансамбле песни и танца «Улыбка». Девушки — натуры творческие, они привлекают к любимому хобби всю свою большую семью. Совместными усилиями шьют галстуки-бабочки и резиночки для волос из лент в технике казанши. На фестивале сестры продемонстрировали свои умения и представили мастер-класс по изготовлению галстука-бабочки и резиночек для волос.

Мама четверых детей Инна Гаврилова находится в декретном отпуске и занимается кулинарным дизайном десертов, изготовлением тортов, капкейков, пряников с креативным оформлением. На фестивале она представила свою аппетитную продукцию.

Семья Галашевых составляет команду «Gala Chef» ресторана локальной кухни в деревне Старая Слобода. На фестивале она представила свои услуги в организации кейтеринга, научила накрывать фуршетный стол и подсказала идеи и рецепты для его оформления.

Мастер-класс по оформлению свадебных бокалов продемонстрировала Наталья Федотова . В свободное время она занимается оформлением бутылок и бокалов для свадебного стола.

Визажист-гримёр Юлия Золотых провела мастер-класс по макияжу «Научитесь быть еще красивее». Она успешно прошла курсы теоретических и практических занятий по гриму и визажу и с тех пор активно занимается гримом и спецэффектами для кино и театра, аквагримом для детей, создает все виды макияжа. Юлия работает в Лодейнопольском театре «Апрель» гримёром и создает образы актёров для сцены.

Счастливая жена и мама двоих детей Екатерина Морозова работает учителем-логопедом в детском саду «Катюша» и занимается скрапбукигном. К каждому клиенту находит индивидуальный подход, в работе учитывает все пожелания заказчика. Семье Кузнецовых из Алеховщинского поселения 26 лет. В семье воспитываются 15 замечательных детей и одна внучка. Дети занимаются творчеством: танцуют, поют, обучаются в музыкальной школе, читают стихи на городских и районных конкурсах. Пятеро из детей «особые», но родители прикладывают все усилия, чтобы их воспитанники этого не чувствовали и ощущали заботу, ласку и теплоту. Семья Кузнецовых на фестивале продемонстрировала всем участникам насколько у них дружная и счастливая семья.

Василина Шичкина с мужем Алексеем воспитывают четверых мальчиков. Уже на протяжении трех лет Василина занимается изготовлением украшений для волос из бусин для невест, выпускниц, мам и дочек, а также мастерит ободки, заколки, зажимы, резинки, повязки и невидимки. Один из сыновей увлекается минералами, его любовь к камням вдохновила на создание браслетов на руку из натуральных камней. Разнообразные мастер-классы провели педагоги Детского центра эстетического развития и детской художественной школы, а также мастер центра ремесел Оксана Манова.

Участники и гости фестиваля в течение двух часов знакомились с творчеством семей, посещали интерактивные площадки, принимали участие в мастер-классах. Ведущая активно беседовала с каждым участником об их увлечениях и возможностях поделиться своими знаниями с окружающими. В процессе фестиваля проходил розыгрыш призов, которые предоставили все его участники. Были на фестивале подарки и творческие. К примеру, глава семьи Шичкиных, Алексей, исполнил песню, которую написал и посвятил своей семье, а большая семья Кузнецовых читала стихи и также спела песню. Своими выступлениями этот семейный праздник украсили участники художественной самодеятельности Дома народного творчества старшая группа вокально-хоровой студии «Кроха», ее юные солистки Анастасия Егорова , Мария Яковлева и Алиса Гусельникова, а также Екатерина Шумихина, Ольга Яковлева , Екатерина Ставила.

Семьи-участники фестиваля были награждены дипломами за поддержку развития семейного творчества и лучших традиций, а новый формат праздника понравился всем, кто побывал на нем.