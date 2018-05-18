Видео: вид салют в честь Дня Победы с купола Петропавловского собора

Петербургские руферы опубликовали в своем Youtube-канале Urban Dreams видео салюта в честь Дня Победы: молодые люди забрались на купол Петропавловского собора за несколько минут до закрытия. Попасть на самую верх им удалось по водосточной трубе на одно из прилегающих зданий Петропавловского собора.

«Там мы пробыли около двух часов, аккуратно лежа прямо на крыше и стараясь не попадаться на глаза охране и работникам музея, а затем под звуки салюта, забрались на вершину купола собора», — рассказали они.

Позже они покинули крепость вместе с группой «vip-гостей, которые смотрели за салютом изнутри».

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