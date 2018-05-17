Хлеба и зрелищ, или Какими «фишками» завлекают прохожих улицы Москвы

После благоустройства количество пешеходов на московских улицах заметно увеличилось. В результате многие торговые коридоры даже сменили свой профиль. Сайт «РИА Недвижимость» представляет гид по обновленной столице: куда теперь отправляться за гастрономическими удовольствиями, куда на шопинг, а где стоит развлекаться.

И нам, и вам Городская программа благоустройства действительно положительно повлияла на рынок стрит-ритейла: по улицам стало ходить гораздо больше людей. Так, по данным консалтинговой компании Praedium, пешеходный трафик на обновленных «торговых коридорах» в среднем вырос на 20%.

Это, в свою очередь, привело к открытию новых магазинов и ресторанов. Причем помимо традиционных «уличных» арендаторов также в последнее время в центре появляется все больше различных салонов красоты, тату-салонов, барбершопов, обращает внимание руководитель департамента стрит-ритейла Colliers International Екатерина Подлесных

В такой ситуации на некоторых улицах увеличились арендные ставки: чем больше спрос на помещения, тем выше цены. К примеру, на 5-10% выросли ставки на Мясницкой улице, указывает эксперт. Однако выросший поток посетителей как раз и компенсирует увеличение расходов арендаторам.

На некоторых же улицах после реконструкции вообще сменился профиль: они стали ориентироваться преимущественно на пешеходов. «Стрит-ритейл в Москве развивается ровно так, как и планировал город: бизнес и фешенебельные магазины уходят из центра, зона внутри Садового кольца становится прогулочной и туристической», — обращает внимание Остапенко.

Гастрорай

После «переквалификации» улиц в пешеходные, в центре стало заметно больше кафе и ресторанов, причем в основном демократичных. Дело в том, что наибольшей популярностью у пешеходов пользуется именно общепит, объясняет Остапенко. Доля таких заведений на центральных улицах выросла с 25% в 2013 году до 33,5% в первом квартале 2018 года, приводит данные руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости компании JLL Оксана Копылова

Самым ярким тому подтверждением, пожалуй, можно считать Тверскую улицу, на которую, кстати, в конце 2016 года вернулись липы.

По данным Colliers International, в 2012 году доля общепита в стрит ритейле Тверской составляла 19%, сейчас — 28%. И вообще, на главной столичной улице за несколько лет преобразований практически полностью поменялся состав арендаторов: вместо банков, магазинов с мехами и бриллиантами, люксовых ресторанов теперь тут недорогие кафе и магазины вроде H&M и "Ашана"

Еще один хороший пример общей тенденции — Никольская улица, ставшая за последние два года практически полностью «ресторанной». «Премиальность этой зоны постепенно размывается за счет демократичных концепций. И одна из лучших иллюстраций этого процесса — открытие в начале года фуд-холла „Вокруг Света“ от Novikov Group & WRF в „Никольской Плазе“. Сейчас на Никольской улице концепции всех ценовых уровней и форматов находятся в тесном соседстве: бургерная #Farш и премиальный Laduree, Baccarat Cristal Room и Subway, Wine & Crab и Beverly Hills Diner», — рассказывает Копылова.

Прохожие на Никольской улице в Москве

В топ-10 улиц Москвы с наибольшей долей кафе и ресторанов по итогам первого квартала 2018 года, по данным JLL, вошли: Камергерский переулок, улицы Маросейка и Покровка, Патриаршие пруды (центральная часть Патриарших прудов, ограниченная Ермолаевским, Малым Патриаршим и Спиридоньевским переулками, а также Малой Бронной до пересечения со Спиридоньевским), улицы Пятницкая, Б. Дмитровка, Мясницкая, Кузнецкий Мост, Никольская и Новый Арбат.

Каждая из «ресторанных улиц» имеет свою специфику, отмечает эксперт. Например, на Маросейке и Покровке находятся модные и при этом довольно демократичные заведения, к примеру I Like Wine, Beer & Brut, Scrocchiarellа, Pinsa Maestrello, которые отличают оригинальные концепции.

Еще одно популярное среди гурманов место — Патриаршие пруды. Именно здесь находятся самые модные, в том числе дорогие авторские рестораны. «При этом концепции постоянно обновляются. Среди наиболее известных проектов — такие бары и рестораны, как Grand Cru, Bar Klava, Gilda, Maritozzo, Uilliam`s, „Рыбный базар“, AQ Chicken, Saxon+Parole», — говорит Копылова.

В числе отдельных интересных заведений, которые, кстати, заняли ранее долгое время пустующие «уличные» помещения, Подлесных называет кондитерскую Ladurée на Никольской, «Пирог Мясника» холдинга Ginza Project и Steak It Easy холдинга RESTart на Новом Арбате.

Идем развлекаться

Самая большая доля развлекательных досугов — музеи, театры, студии йоги, библиотеки, которые теперь «осовремениваются» и превращаются в своеобразные коммуникационные центры, — зафиксирована на улицах Новый Арбат и Арбат, на Садовом кольце, а также на Маросейке и Мясницкой, указывает Копылова.

Отдельно стоит выделить «тусовочные» заведения. Много ночных клубов и баров расположено на Красном Октябре , но сегодня, по словам экспертов, это уже не самый популярный формат у молодежи.

"Среди современных центров «ночной жизни» Москвы выделяется район Китай-города: Солянка, Варварка, Хохловский переулок, а также примыкающие к нему улицы Маросейка, Покровка, Яузский и Покровский бульвары. Здесь сосредоточены модные заведения: крафт-бары, клубы, бургерные. Заметна и Мясницкая улица, где развивается ресторанный ритейл демократичного формата благодаря расположенному здесь корпусу ВШЭ ", — рассуждает Остапенко.

Fashion-коридоры

Хотя среди пешеходов особую популярность имеют рестораны и кафе, это не значит, что fashion-оазисы, то есть магазины одежды, обуви, аксессуаров, совсем покидают стрит-ритейл. «На отдельных улицах, где fashion-ритейлеры доминируют или находятся на втором месте в структуре арендаторов, наоборот, отмечается рост и стабилизация их количества», — отмечает Копылова. Наиболее яркими примерами тренда, по ее словам, являются Столешников переулок и улица Петровка, где присутствие fashion-брендов за последние два года увеличилось.

Бутик Burberry в Москве

У JLL в топ-10 улиц Москвы с наибольшей долей fashion-ритейлеров по итогам первого квартала 2018 года вошли: Третьяковский проезд, Столешников переулок, улицы Петровка, Большая Дмитровка, Кузнецкий Мост, Тверская, Патриаршие, а также улицы Никольская, Маросейка и Пятницкая.

Столешников переулок и Петровка — улицы с преобладанием люксовых бутиков аксессуаров, одежды и обуви, которые, правда, за прошедший год не избежали общей тенденции к демократизации, говорит Подлесных. Например, на Кузнецком мосту, где доля fashion с 13% в 2012 году увеличилась до 45% в этом году, по данным Colliers International, открылись флагманские магазины крупных, международных брендов, таких как Adidas Originals, Nike, Massimo Dutti, Kiko Milano.

Сувениры и подарки

Больше всего сувениров, конечно, на главной туристической улице Москвы — на старом Арбате. Также в JLL отметили рост числа таких арендаторов на Никольской и Тверской улицах.

"Эти улицы привлекают данных операторов благодаря близости к основным достопримечательностям столицы", — поясняет Копылова.

Улица Арбат. Город Москва

Кроме этого, высокая доля магазинов сувениров и подарков по итогам первого квартала 2018 года отмечается JLL в Камергерском переулке, на Новом Арбате, Кузнецком Мосту, 1-ой Тверской-Ямской, Мясницкой и на Патриарших прудах.

Особые интересы

Отдельно стоит выделить такие ритейл-зоны как дизайн-завод «Флакон», «Арма», «Винзавод», «Артплэй». «Традиционно раньше их не выделяли в торговые кластеры, но в последние годы они сформировали свой уникальный профиль. Это, прежде всего, места торговли авторскими товарами с уникальным дизайном — от сантехники до одежды, а также модным стрит-фудом», — говорит Остапенко.