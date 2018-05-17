В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске раздадут детские книги сумками

Суть акции, которая проводится во второй раз и уже стала традицией, простая. Книги на Garage Sale не покупают, а забирают бесплатно, заплатив только за фирменную сумку Clever. И все это в атмосфере настоящего семейного праздника.

Также в этот день пройдет аукцион, где главным лотом станет индивидуальный помощник в лице генерального директора Александра Альперовича.

Он лично проведет экскурсию по всем книжным рядам «Гаража» в Москве, поможет собрать сумку и даже донесет ее до выхода из шатра.

Издательство Clever — эксперт в дошкольном развитии детей. Редакция уже восемь лет специализируется на выпуске качественных детских книг и игр.

Даты мероприятия:

• 19 мая — Новосибирск (Первомайский сквер)

• 26 мая — Санкт-Петербург (площадь на «Ленполиграфмаше»)

• 26 мая — Москва (парк «Царицыно»)

Подробная информация и условия участия на сайте.

Фото: издательства Clever