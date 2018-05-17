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В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске раздадут детские книги сумками
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В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске раздадут детские книги сумками 

Letidor.ru 29 минут назад
Фото: Letidor.ru
Суть акции, которая проводится во второй раз и уже стала традицией, простая. Книги на Garage Sale не покупают, а забирают бесплатно, заплатив только за фирменную сумку Clever. И все это в атмосфере настоящего семейного праздника.
Также в этот день пройдет аукцион, где главным лотом станет индивидуальный помощник в лице генерального директора Александра Альперовича.
Он лично проведет экскурсию по всем книжным рядам «Гаража» в Москве, поможет собрать сумку и даже донесет ее до выхода из шатра.
Издательство Clever — эксперт в дошкольном развитии детей. Редакция уже восемь лет специализируется на выпуске качественных детских книг и игр.
Даты мероприятия:
• 19 мая — Новосибирск (Первомайский сквер)
• 26 мая — Санкт-Петербург (площадь на «Ленполиграфмаше»)
• 26 мая — Москва (парк «Царицыно»)
Подробная информация и условия участия на сайте.
Фото: издательства Clever
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