Поп-музыка за 30 лет стала невероятно грустной

Исследование показало, что за последние 30 лет поп-музыка стала гораздо более печальной по текстам и мелодиям. А тоскливое содержание песен может провоцировать и приступы депрессии у публики. Психологи из Калифорнийского университета в Ирвине проанализировали содержание более 500 тысяч песен, которые были выпущены в эфиры Великобритании в период с 1985 по 2015 годы. Наблюдения показали, что в поп-музыке отмечается хроническое уменьшение уровня счастья и рост показателей тоски. Это касается не только тональности музыки, но и содержания всех текстов. Ранее поп-музыка было более танцевальной, она чаще подходила для вечеринок. Сегодня люди предпочитают танцевать под «техно», а под популярные композиции предаваться грусти. Авторы исследования подчеркивают, что полученные ими выводы вовсе не означают, что в 1985 году все популярные песни были счастливыми, а в 2015 все они без исключения были печальными. Исследователей интересовал среднестатистический тренд, а также градус воздействия поп-музыки на настроение посредством звуков. Выяснилось, что наиболее популярные песни 2014 года имели самый низкий уровень счастья, а хиты 1985, напротив, самый высокий. Принято думать, что от поп-музыки люди ожидают чего-то весёлого и радостного, хотя с каждым годом в эфирах дебютирует всё большее количество печальных композиций о неразделенной любви, несчастьях и неудачах. Печаль становится востребованным трендом, как показывают хит-парады, но психологи не исключают, что подобного рода тональность поп-музыки способствует резкому взлету числа депрессий, который отмечается как раз в последние 30 лет. Так что тем людям, которые устали от грустных мыслей, возможно, следует включить старое доброе «диско». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)