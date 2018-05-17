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С 31 мая по 1 июня в Крыму пройдет «Детская Новая волна — 2018»
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С 31 мая по 1 июня в Крыму пройдет «Детская Новая волна — 2018» 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Мировые хиты, песни из мультфильмов и кинофильмов в исполнении участников конкурса «Детская Новая волна» будет оценивать профессиональное жюри (Евгений Крылатов, Лев Лещенко, Олег Газманов, Николай Басков, Лариса Долина, Сергей Лазарев) во главе с народным артистом России, продюсером и композитором Игорем Крутым.
Пресс-служба
А поддержать ребят в «Артек» приедут Алексей Воробьев, Николай Басков, Тимур Родригез, «ПИЦЦА», Жасмин, Юлианна Караулова, Олег Газманов и многие другие.
На «Детской Новой волне» выступит 14 участников из 9 стран мира, в том числе финалист телевизионного проекта телеканала НТВ «Ты супер!» Диана Анкудинова.
Напомним, что компания «АРС» и Академия популярной музыки Игоря Крутого вот уже в 11-й раз проводят Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна» (в «Артеке» это событие произойдет уже в 9-й раз).
Информационными партнерами «Детской Новой волны» стали «Рамблер», портал «Летидор», WMJ.ru.
Эфир конкурса вы можете увидеть 11 и 16 июня на телеканале «НТВ»
Фото: Пресс-служба
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