С 31 мая по 1 июня в Крыму пройдет «Детская Новая волна — 2018»

Пресс-служба

Напомним, что компания «АРС» и Академия популярной музыки Игоря Крутого вот уже в 11-й раз проводят Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна» (в «Артеке» это событие произойдет уже в 9-й раз).

Информационными партнерами «Детской Новой волны» стали «Рамблер», портал «Летидор», WMJ.ru

Эфир конкурса вы можете увидеть 11 и 16 июня на телеканале «НТВ»

Фото: Пресс-служба