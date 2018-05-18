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Москвичей приглашают в библиотеку на музыкальный концерт и беседу о жизни
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Москвичей приглашают в библиотеку на музыкальный концерт и беседу о жизни 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Методисты Центра чтения и творческого развития приглашают горожан в библиотеку имени Алексея Лосева на музыкальный концерт и лекцию 20 мая.
В ходе программы пришедшие на мероприятие смогут услышать известные музыкальные произведения таких авторов, как Иоган Себастьян Бах, Самуил Фейнберг, Ференц Лист и других.
Для публики выступит пианист Никита Гущин, студент 4 курса Московского государственного института музыки имени Альфреда Шнитке.
После окончания музыкальной части мероприятия молодой человек пообщается с гостями библиотеки на тему: «Проблема сущности человеческой жизни в ленте времени», сообщили на официальной странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».
Те, кто желает присоединиться к лирически-философскому вечеру, должны будут прийти по адресу: Глазовский переулок, дом 4, строение 8. Точное время начала уточняется.
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