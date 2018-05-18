Москвичей приглашают в библиотеку на музыкальный концерт и беседу о жизни

Методисты Центра чтения и творческого развития приглашают горожан в библиотеку имени Алексея Лосева на музыкальный концерт и лекцию 20 мая.

В ходе программы пришедшие на мероприятие смогут услышать известные музыкальные произведения таких авторов, как Иоган Себастьян Бах, Самуил Фейнберг, Ференц Лист и других.

Для публики выступит пианист Никита Гущин , студент 4 курса Московского государственного института музыки имени Альфреда Шнитке.

После окончания музыкальной части мероприятия молодой человек пообщается с гостями библиотеки на тему: «Проблема сущности человеческой жизни в ленте времени», сообщили на официальной странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Те, кто желает присоединиться к лирически-философскому вечеру, должны будут прийти по адресу: Глазовский переулок, дом 4, строение 8. Точное время начала уточняется.