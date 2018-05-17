Все-таки мама! 41-летняя Диана Вишнева родила первенца 

В конце прошлого года светская Москва активно разглядывала Диану Вишневу, прячущую свою обычно хрупкую фигуру под объемными нарядами. Загадки больше нет: как стало известно СМИ, первенец Дианы Вишневой и Константина Селиневича появился на свет 13 мая. Свадьбу продюсер Вишневой Селиневич и знаменитая балерина сыграли пять лет назад на Гавайских островах.
В прошлом году Диана не смогла активно участвовать в собственном хореографическом фестивале Context, по ее словам, «по рекомендациям врачей». Пока неизвестно, как молодые родители назвали сына и когда Вишнева вновь вернется на сцену.
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Фото:Instagram