Виктория Дайнеко, Илья Бачурин и Ксения Чилингарова на открытии инсталляции «Камни» в Парке Горького

Что: Открытие инсталляции «Камни».

Где: Парк им. Горького

Когда: 16/05/2018

Люди говорят: Вчера вечером в Парке Горького состоялось открытие инсталляции Валерия Казаса «Камни», которая состоит из девяти одинаковых металлических кубов и крупного известняка. Гости мероприятия позировали на фоне камней, а потом продолжили вечер, попивая виски на крыше музея «Гараж».

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/viktoriya-dajneko-ilya-bachurin-i-kseniya-chilingarova-na-otkrytii-installyatsii-kamni-v-parke-gorkogo/