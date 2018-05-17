Виктория Дайнеко, Илья Бачурин и Ксения Чилингарова на открытии инсталляции «Камни» в Парке Горького 

Кто: Виктория Дайнеко, Илья Бачурин с дочерью Ярославой, Ксения Чилингарова, Анжелика Тиманина, Петр Аксенов, Мариана Гогота, Полина Аскери, Айдан Салахова и другие.
Что: Открытие инсталляции «Камни».
Где: Парк им. Горького
Когда: 16/05/2018
Люди говорят: Вчера вечером в Парке Горького состоялось открытие инсталляции Валерия Казаса «Камни», которая состоит из девяти одинаковых металлических кубов и крупного известняка. Гости мероприятия позировали на фоне камней, а потом продолжили вечер, попивая виски на крыше музея «Гараж».
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/viktoriya-dajneko-ilya-bachurin-i-kseniya-chilingarova-na-otkrytii-installyatsii-kamni-v-parke-gorkogo/