На Урале представят фотографии участвовавших в раскопках на Аркаиме волонтеров

ЧЕЛЯБИНСК, 17 мая. / ТАСС /. Фотографии волонтеров, которые в течение последних нескольких лет принимали участие в археологических экспедициях в историко-культурном заповеднике «Аркаим» в Челябинской области, представят на выставке в музее заповедника. Об этом сообщила в четверг ТАСС куратор проекта, научный сотрудник музейного отдела заповедника Надежда Малая.

"Каждый год мы думаем о том, что нового и интересного представить нашим посетителям. С учетом того, что 2018 год был объявлен Годом волонтера, а также того, что волонтерское движение играет большую роль для археологии, мы выбрали эту тему для выставки текущего года.

Очень хотелось показать нашим посетителям впервые за много лет добровольцев, без которых не состоялась бы ни одна экспедиция", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, на фотовыставке «Я, коснувшийся руками тысячелетий. Волонтеры Аркаима» будут представлены профессиональные и любительские фотографии тех, кто принимал участие в разных экспедициях заповедника с 1994 года. «Открытие планируется уже 21 июня в музее заповедника, там будет выставлено порядка 30-40 фотографий, которые отберут из наших фондов и личных архивов руководителей экспедиции и их участников. Все остальное будет демонстрироваться в наших социальных сетях», — пояснила Малая.

Аркаим — укрепленное поселение бронзового века (XXI-XVIII вв. до н. э.), обнаруженное в 1987 году на юге Челябинской области при строительстве водохранилища. Поселение было создано по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой. Жители занимались металлургией, ткацким и гончарным делом, скотоводством.

В 1991 году решением Совета министров РСФСР территорию аркаимской долины и еще 15 окрестных участков с археологическими памятниками древней культуры объявили заповедными. Был создан историко-культурный заповедник «Аркаим», который является структурным подразделением Министерства культуры Челябинской области и осуществляет музейную, охранную, научную и туристскую деятельность.

Ежегодно в окрестностях заповедника российские и зарубежные ученые проводят археологические работы. Так, в 2015 году был обнаружен женский череп вытянутой формы, возрастом около 1,8-2 тыс. лет, а в 2017 году — скелет кочевницы с черепом вытянутой формы и останки двух мужчин. Находки относятся к поздним сарматам — древнему племени, кочевавшему на территории современных Украины, Казахстана и юга России, представители которого намеренно вытягивали себе череп для создания отличительного признака племени.