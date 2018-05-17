Ещё
На Урале представят фотографии участвовавших в раскопках на Аркаиме волонтеров
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

На Урале представят фотографии участвовавших в раскопках на Аркаиме волонтеров 

ТАСС 33 минуты назад
ЧЕЛЯБИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Фотографии волонтеров, которые в течение последних нескольких лет принимали участие в археологических экспедициях в историко-культурном заповеднике «Аркаим» в Челябинской области, представят на выставке в музее заповедника. Об этом сообщила в четверг ТАСС куратор проекта, научный сотрудник музейного отдела заповедника Надежда Малая.
"Каждый год мы думаем о том, что нового и интересного представить нашим посетителям. С учетом того, что 2018 год был объявлен Годом волонтера, а также того, что волонтерское движение играет большую роль для археологии, мы выбрали эту тему для выставки текущего года.
Очень хотелось показать нашим посетителям впервые за много лет добровольцев, без которых не состоялась бы ни одна экспедиция", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, на фотовыставке «Я, коснувшийся руками тысячелетий. Волонтеры Аркаима» будут представлены профессиональные и любительские фотографии тех, кто принимал участие в разных экспедициях заповедника с 1994 года. «Открытие планируется уже 21 июня в музее заповедника, там будет выставлено порядка 30-40 фотографий, которые отберут из наших фондов и личных архивов руководителей экспедиции и их участников. Все остальное будет демонстрироваться в наших социальных сетях», — пояснила Малая.
Аркаим — укрепленное поселение бронзового века (XXI-XVIII вв. до н. э.), обнаруженное в 1987 году на юге Челябинской области при строительстве водохранилища. Поселение было создано по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой. Жители занимались металлургией, ткацким и гончарным делом, скотоводством.
В 1991 году решением Совета министров РСФСР территорию аркаимской долины и еще 15 окрестных участков с археологическими памятниками древней культуры объявили заповедными. Был создан историко-культурный заповедник «Аркаим», который является структурным подразделением Министерства культуры Челябинской области и осуществляет музейную, охранную, научную и туристскую деятельность.
Ежегодно в окрестностях заповедника российские и зарубежные ученые проводят археологические работы. Так, в 2015 году был обнаружен женский череп вытянутой формы, возрастом около 1,8-2 тыс. лет, а в 2017 году — скелет кочевницы с черепом вытянутой формы и останки двух мужчин. Находки относятся к поздним сарматам — древнему племени, кочевавшему на территории современных Украины, Казахстана и юга России, представители которого намеренно вытягивали себе череп для создания отличительного признака племени.
ТАСС: последние новости
11 мая в Каннах пройдет закрытая встреча International Film Discussion Club Музей "Ясная Поляна" восстановит усадьбу Толстых Мансурово в Калужской области В Москве выбрали лучшие казачьи коллективы страны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло60
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу5
Как живут актёры с дефектами внешности3
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Киноляпы, которые заметили только синемафилы1
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
06:04
«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе
Концерты
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение