История татуировок: от аборигенов до «Мстителей»

Но «Мстители» не первые, кто решил оставить себе памятную отметину. В далеком 2003-м восемь из девяти членов Братства Кольца набили на разных частях тела цифру «9» на эльфийском. Это было символично, ведь закончились четырехгодичные съемки, за время которых актеры крепко сдружились. Даже великовозрастный Гэндальф — он же сэр Йен Маккелен — не побоялся и сделал первую и последнюю татуировку в своей жизни. Отказался только Джон Рис-Дэвис , сыгравший Гимли. То ли гном испугался, то ли для серьезного драматического актера роль гнома — это максимально допустимый зашквар, но из ситуации он вышел красиво, прислав вместо себя своего дублера, который провел на площадке немало часов.

Более того, «Мстители» были даже не вторыми. Брайан Крэнстон Аарон Пол после завершения съемок телевизионной драмы «Во все тяжкие» сделали себе памятные татуировки с логотипом сериала. Красивый и символичный жест, ведь сдружившиеся за время съемок мужики обязаны своей популярностью именно этому гениальному сериалу. Однако традиция делать себе отличительные татуировки берет свои корни из глубокой древности. Так что актеры далеко не первые, кто на это решился, даже если предположить, что толпа на перроне, запечатленная в самом первом фильме «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» 1896-го года, после съемок набила себе паровозик на копчике.

Полинезийские племенные татуировки

Полинезийцев принято считать пионерами татуирования. Само слово тату — это термин полинезийского языка, заимствованный из таитянского диалекта: «татау» означает «рисунок». Поэтому в представлении обыкновенного европейца жители этого субрегиона должны быть покрытыми татуировками с головы до пят. Даже морда должна быть в агрессивных орнаментах. Еще тысячи лет назад они вбивали в кожу замысловатые геометрические узоры с помощью инструментов, изготовленных из клыков вепря и панцирей черепах. Изначально татуировка не считалась украшением и правом носить ее обладали только жрецы — самые уважаемые люди племени. Сам рисунок воплощал в себе набор основных сведений о носителе: род, племя и его положение в племени, семья, личные качества, главные поступки в жизни и основное занятие — cвоеобразный паспорт первобытного общества. Некоторые татуировки необходимо было заслужить, доказывая соплеменникам превосходство своей силы и ловкости, например в охоте. Особенных разделений по половому признаку не было: забивались и мужчины, и женщины. Сам процесс был мучительным и мог длиться целые сутки, однако прерываться было нельзя, ведь татуирование — священный процесс. Большинство традиционных полинезийских татуировок изображает лодку, которая символизирует морское путешествие, которое когда-то привело их предков к этим крохотным, но «сытным» островам.

Татуировки Древнего Рима

Как писал Цицерон: «Побежденная Греция завоевала победителя». Вслед за культурным влиянием в римское мировоззрение перекочевали многие эллинистические представления о красоте. В том числе и взгляд на татуировки. Как правило, их использовали в определенных случаях, чтобы клеймить рабов. Обычно им набивали инициалы своего хозяина. Тем не менее нанесение знаков регламентировалось официальными законами. Например, бежавшие рабы татуировались нанесенной на лоб буквой F, то есть fuggitivo — «беглец». Татуировки были несопоставимы с таким понятием, как свободный человек или гражданин. Представить их на знати было верхом безумия. Если только речь не шла о людях высокого ранга, провинившихся перед Калигулой: уж больно он любил позорить знать несмываемыми чернилами, вбитыми в кожу. Как можно набить себе тату, если их носят только рабы и главные враги цивилизованной империи — варвары? И те, и другие считались неполноценными людьми. Варвары наносят узоры для устрашения, а римской армии таких глупостей не нужно, поскольку она и без того могучая и всегда действует по справедливости.

Однако некоторые источники утверждают, будто навоевавшиеся с дикими народами легионеры переняли привычку украшать свое тело у покоренных народов. Изначально они набивали себе Civis Romanus, то есть «Гражданин Рима». Была у такой метки практическая цель: она позволяла похоронить павшего на поле боя легионера с подобающими почестями либо выявить бежавшего дезертира. Позже к ней начали добавлять символ или название легиона, имя императора (если он был любим и уважаем). Как правило, наносили татуировки на руки, однако врач Аэций в сборнике медицинских текстов Medicorum Graecorum отмечал, что многие солдаты набивали подобные отличительные знаки на лице и других частях тела. И таких Фейсов в римском легионе было немало.

Уже после христианизации император Константин законодательно постановил, что татуировка может присутствовать только на руках или ногах. А морду лица портить татуировкой нельзя, поскольку она создана по образу и подобию Божьему.

Христианские татуировки крестоносцев

В пору Средневековья крестоносцы, достигшие Святой Земли, набивали на своих руках кресты как напоминание о праведной цели своей экспедиции. Впоследствии их делали практически все паломники. В 1612 году Уильямом Литгоу пишет о паломничестве на Святую Землю: «Рано на другой день пришел человек к нам, Elias Areacheros, христианский священник в Вифлееме и настоятель монахов, которые сделали гравировку на нашем плече. За что дали им два малых пиастра в качестве вознаграждения». Крутые парни, проделывавшие трудный путь до Святой Земли, набивали их даже несмотря на то, что Библия традиционно против татуировок: «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь» (Левит 19:28). Как и тебе, христианам набивать тату запрещал папа, только крестоносцы слушали другого Папу. В 787 году Совет Нортумберленда (средневековое королевство на территории Англии) дал добро на татуировки, которые так или иначе связаны с христианскими символами или образами: например, рыба, поднятый вверх указующий перст и т.д. Как говорили Отцы Церкви: «Когда человек проходит испытание татуировки ради Бога, это хвалебно. Но когда он покрывает себя татуировкой из суеверных соображений, как это делают язычники, то никакой пользы от этого не извлечет». Но проводить различие между мирской и христианской татуировками им пришлось потому, что на острове большой популярностью пользовались традиционные тату коренных британцев, которые все еще практиковались в то время.

Татуировки моряков

Какой же моряк без татуировки — хотя бы якорь для приличия должен висеть! И для красоты — силуэт любимой девушки, спасающий от одиночества во время долгого плавания. Считается, что традиция морских татуировок началась после путешествия Джеймса Кука по Океании. Татуировки маори сами по себе красивые, но суеверные матросы набивали их не только красоты ради, быстро поверив, что они приносят удачу. К началу XX века морские татуировки стали таким же признаком ремесла, как тельняшка, трубка и поход по борделям. Правда, руководство не приветствовало папуасоподобных матросов на службе Ее Величества. В итоге было разрешено все, кроме татуировок выше шеи и ниже колена, а так же нецензурных слов и рисунков. Тем не менее каждый рисунок имел какой-то смысл и нес конкретную информацию о своем владельце. Либо был талисманом. Поскольку английские моряки были повсюду, модой рисовать на теле узоры заразились матросы других государств. Хотя те же русские, голландские и французские моряки, активно плававшие в Океании (Папуа-Новая Гвинея чуть было не стала русской колонией), подцепили привычку и без посредников. Как было сказано, набивалось разное. Самое популярное — свинья и петух, которые прописывались на ногах. Эти две живности должны были помочь моряку выжить во время крушения: ни свинья, ни курица ведь плавать не умеют, а значит, Господь им поможет. Хотя причина в том, что они очень часто спасались, поскольку их перевозили в деревянных ящиках, которые отлично держались на воде. Якорь изначально символизировал плавание по Атлантике — чуть позже его стали набивать боцманы. Сейчас якорь бьют все кому не лень. А вот со скрещенными якорями совсем другая история. Ее также делают боцманы и либо те, кто посетил все океаны (размещается на левой руке), либо посетившие 7 морей (на правой). С компасом все ясно: путеводная звезда, которая не даст сбиться с курса. Но что же значат ласточки? Ничего нежного в этом нет — их набивают суровым мужчинам, которые прошли 5000 морских миль (9260 километров). Это уже спустя время брутальный романтизм морских волков заразил сухопутных крыс и морские татуировки перекочевали в обычную жизнь, придавая мужества тем, кто имеет к морю такое же отношение, какое имеет к нему рэпер Feduk со своей песней «Моряк».

Татуировки в криминале

Но в наши дни, если речь заходит об узкоспециализированных татуировках, то, как правило, подразумевается криминальный мир. В каждой стране у каждой группировки своя отдельная картинная галерея, где каждый партак что-либо да значит. А какие там есть художники, мама не горюй! Вспомнить только рисунки на телах порядочных и не очень арестантов из отечественных тюрем. Однако что толку про них говорить — любой школьник лучше самих арестантов знает, что такое «С. Л. О. Н» и почему во времена репрессий некоторые набивали гордый профиль товарища Сталина. Однако отличительные татуировки на свою плоть набивают не только заключенные, но и участники бандформирований со всего мира. Это своеобразный способ доказать, что ты верен организации до конца своей жизни. Взять хотя бы богатейший криминальный мир США: это и татуировки на лицах членов латинских банд, и нацистские руны, и зашифрованные под цифрами названия группировок. Например, «черная рука смерти» обычно встречается у членов мексиканской мафии La Eme. Члены этой банды держат под контролем ситуацию в тюрьмах, торгуют наркотиками, промышляют рэкетом. Нацистские группировки (те, к которым поначалу хотел присоединиться Большой Сэн) набивают себе дятлов. Ничего унизительного в этом нет, просто в рабовладельческом Юге черные сравнивали белых с назойливыми и бестолковыми дятлами.

Но гораздо популярнее татуировки на лице. Не те, что у Лил Пипа, а знаменитые три точки, которые символизируют жизненный путь члена банды: тюрьма, больница и кладбище. Или сумасшедшую и безрассудную жизнь гражданина. Можно также вспомнить слезы, которые говорят о том, что человек будет всю жизнь оплакивать убитого в перестрелке хоуми. Но это если слеза закрашена. А если не закрашена, то гражданин оплакивает убитого им. Правда, в Австралии слезки набивают педофилам, и потому там с такой красотой ходить опасно, ведь у континента богатые тюремные традиции — нация потомков каторжников.