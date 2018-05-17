Нового мэра Миасса сравнили с Мартином Фриманом, сыгравшего Ватсона 

Нового и.о. мэра Миасса Григория Тонких в социальных сетях сравнили с известным британским актером Мартином Фриманом, который прославился ролью доктора Ватсона в английском сериале «Шерлок». «Да они как две капли воды похожи», — отмечают в сети. Посты о том, что 46-летний Фриман и 45-летний Тонких чуть ли не братья-близнецы распространяются во «Вконтакте» и на развлекательных порталах рунета.
— Новый мэр Миасса не понимает, почему его называют доктором, — шутят в сети.
Напомним, что Григория Тонких — депутата местного собрания депутатов назначили исполняющим обязанности градоначальника Миасса несколько дней назад. На этом посту он сменил Геннадия Васькова, который был заключен под стражу после задержания по подозрению в превышении полномочий. Также Григорий Тонких является руководителем теплоснабжающей организации ОАО «ЭнСер». Сообщается, что он будет занимать эту должность до выборов нового главы города.