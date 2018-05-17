Ещё
Нового мэра Миасса сравнили с Мартином Фриманом, сыгравшего Ватсона
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Нового мэра Миасса сравнили с Мартином Фриманом, сыгравшего Ватсона 

Хорошие новости 19 минут назад
Фото: Хорошие новости
Нового и.о. мэра Миасса Григория Тонких в социальных сетях сравнили с известным британским актером Мартином Фриманом, который прославился ролью доктора Ватсона в английском сериале «Шерлок». «Да они как две капли воды похожи», — отмечают в сети. Посты о том, что 46-летний Фриман и 45-летний Тонких чуть ли не братья-близнецы распространяются во «Вконтакте» и на развлекательных порталах рунета.
— Новый мэр Миасса не понимает, почему его называют доктором, — шутят в сети.
Напомним, что Григория Тонких — депутата местного собрания депутатов назначили исполняющим обязанности градоначальника Миасса несколько дней назад. На этом посту он сменил Геннадия Васькова, который был заключен под стражу после задержания по подозрению в превышении полномочий. Также Григорий Тонких является руководителем теплоснабжающей организации ОАО «ЭнСер». Сообщается, что он будет занимать эту должность до выборов нового главы города.
Хорошие новости: последние новости
Челябинский полицейский, который починил велосипед малышу, стал героем сети В Челябинске врачи вернули к жизни десятилетнего мальчика, упавшего с 9-го этажа Челябинск готовится ко Дню славянской письменности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло60
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу5
Как живут актёры с дефектами внешности3
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Киноляпы, которые заметили только синемафилы1
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
06:04
«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе
Концерты
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение