По Москве Ивана Тургенева 

«Я жил в Москве у моих родителей. Они нанимали дачу около Калужской заставы, против Нескучного. Я готовился в университет, но работал очень мало и не торопясь…. Никогда не забуду первых недель, проведенных мною на даче. Погода стояла чудесная; мы переехали из города девятого мая, в самый Николин день. Я гулял — то в саду нашей дачи, то по Нескучному, то за заставой», — такие строчки мы найдём в повести писателя «Первая любовь». Да, в Москве Тургеневым было прожито немало…Да что говорить, если первое цельное издание «Записок охотника» вышло в 1852 году в типографии Московского университета. Фото: пресс-служба Государственного Исторического музея
Дворянские фамилии Тургеневых и Лутовиновых владели домами и усадьбами в Москве, многое не сохранилось, но адреса впечатляют: Остоженка, Девичье Поле, Пушкарная слобода, Арбатская площадь и Варварские ворота. В древней и хлебосольной столице родовые семьи не только жили, но и умирали. Могилы предков и родственников Ивана Тургенева находятся в некрополе Донского монастыря. Икона «Спас Нерукотворный», дорожная шкатулка, письменная ручка Ивана Тургенева — подарки для московской выставки из Государственного мемориального и природного музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», Орловщины, родины писателя. Фото: пресс-служба Государственного Исторического музея
Первым московским адресом Ивана Тургенева стал дом статской советницы А. В. Коптевой, располагавшийся тогда на Всполье (сейчас это дом № 57/46 по Большой Никитской). В нем семья Тургеневых поселилась в 1824 году с целью обучения подрастающих сыновей. Вскоре, однако, столицу пришлось покинуть, но через три года Москва вновь встретила Тургеневых. Московская жизнь Ивана Тургенева забурлила: обучение в пансионе, затем в Московском университете, встречи, разговоры, посещение театров, концертных вечеров, салонов. Круг общения писателя был невероятно широк: Николай Гоголь и Михаил Щепкин, Иван Забелин и Илья Репин, Лев Толстой, Бакунины, Боткины, Аксаковы, Афанасий Фет.
В залах выставочного пространства воссоздан архитектурный облик столицы: макеты Красных ворот, Сухаревой башни, усадьбы Голицыных, а кроме этого уцелевшая скульптура дворца в Царицыно, керамические изразцы, фреска «Рождество Христово» из храма Христа Спасителя работы Павла Верещагина порадуют глаз каждого посетителя. Фото: пресс-служба Государственного Исторического музея
Москва всегда тяготела к разговорам и спорам, во второй половине XIX-го века они велись беспрерывно: на выставке можно увидеть личные вещи ярых спорщиков — шляпу и галстук Александра Герцена и бювар Николая Огарёва. Фото: пресс-служба Государственного Исторического музея
“Тургеневская девушка” — понятие нарицательное, и как же обойти красавиц той поры. Раздел «Любовь — самое таинственное» представит историю взаимоотношений писателя с несравненной княгиней Екатериной Львовной Шаховской (именно она стала прототипом княжны Зинаиды Засекиной из повести «Первая любовь»), Татьяной Александровной Бакуниной (вспомним легендарное «Утро туманное, утро седое») и, конечно, Полиной Виардо — музыку Иван Тургенев любил очень. Венские классики — Вольфганг-Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен, немецкий романтизм, итальянские композиторы первой половины XIX-го века составляли список предпочтений русского писателя. Известно, что с Петром Ильичом Чайковским Иван Тургенев знаком не был, но музыку его очень любил: «Из всех молодых русских музыкантов только у двух есть талант положительный — у Чайковского и у Римского-Корсакова», — писал он критику Владимиру Стасову. В повести «Клара Милич», проникнутой музыкой, прообразом главной героини стала любимая певица Петра Ильича Чайковского Евлалия Кадмина, в произведении же сама Клара исполняет романс композитора «Нет, только тот, кто знал…» на слова Иоганна Вольфганга фон Гёте. А чего стоят лёгкие и воздушные эскизы Мстислава Добужинского к пьесе «Месяц в деревне» и костюмы для фильма-балета «Вешние воды», выполненные самим Пьером Карденом для неподражаемой Майи Плисецкой! Фото: пресс-служба Государственного Исторического музея
Тургеневская Москва шумит не только встречами, разговорами, спорами, но присутствует в ней безмолвие переулков, пустеющих бульваров, старинных особняков с плотными шторами. Так пройдёмся вместе с самым европейским русским писателем по Пречистенке и Остоженке, Тверскому бульвару и Крымскому мосту, заглянем на Арбат, Поварскую и Шаболовку, Александровский сад и вспомним неспешные тургеневские рассказы и повести.