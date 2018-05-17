По Москве Ивана Тургенева

«Я жил в Москве у моих родителей. Они нанимали дачу около Калужской заставы, против Нескучного. Я готовился в университет, но работал очень мало и не торопясь…. Никогда не забуду первых недель, проведенных мною на даче. Погода стояла чудесная; мы переехали из города девятого мая, в самый Николин день. Я гулял — то в саду нашей дачи, то по Нескучному, то за заставой», — такие строчки мы найдём в повести писателя «Первая любовь». Да, в Москве Тургеневым было прожито немало…Да что говорить, если первое цельное издание «Записок охотника» вышло в 1852 году в типографии Московского университета . Фото: пресс-служба Государственного Исторического музея

Дворянские фамилии Тургеневых и Лутовиновых владели домами и усадьбами в Москве, многое не сохранилось, но адреса впечатляют: Остоженка, Девичье Поле, Пушкарная слобода, Арбатская площадь и Варварские ворота. В древней и хлебосольной столице родовые семьи не только жили, но и умирали. Могилы предков и родственников Ивана Тургенева находятся в некрополе Донского монастыря. Икона «Спас Нерукотворный», дорожная шкатулка, письменная ручка Ивана Тургенева — подарки для московской выставки из Государственного мемориального и природного музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», Орловщины, родины писателя. Фото: пресс-служба Государственного Исторического музея

В залах выставочного пространства воссоздан архитектурный облик столицы: макеты Красных ворот, Сухаревой башни, усадьбы Голицыных, а кроме этого уцелевшая скульптура дворца в Царицыно, керамические изразцы, фреска «Рождество Христово» из храма Христа Спасителя работы Павла Верещагина порадуют глаз каждого посетителя. Фото: пресс-служба Государственного Исторического музея

Москва всегда тяготела к разговорам и спорам, во второй половине XIX-го века они велись беспрерывно: на выставке можно увидеть личные вещи ярых спорщиков — шляпу и галстук Александра Герцена и бювар Николая Огарёва . Фото: пресс-служба Государственного Исторического музея

Тургеневская Москва шумит не только встречами, разговорами, спорами, но присутствует в ней безмолвие переулков, пустеющих бульваров, старинных особняков с плотными шторами. Так пройдёмся вместе с самым европейским русским писателем по Пречистенке и Остоженке, Тверскому бульвару и Крымскому мосту, заглянем на Арбат, Поварскую и Шаболовку, Александровский сад и вспомним неспешные тургеневские рассказы и повести.