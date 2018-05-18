«Географический Оскар»: в Краснодаре пройдет вручение премии «Хрустальный компас»

В воскресенье, 20 мая, в два часа дня в «Екатериненском зале» на ул. Офицерская, 47 в Краснодаре пройдет VI церемония вручения национальной премии «Хрустальный компас». В 2018 году для участие в конкурсе заявки отправили 68 регионов России и 23 стран мира, среди которых Австралия, Великобритания, Греция, Италия, Швеция, ЮАР и Япония. Всего авторы выдвинули на соискание премии 327 проектов и достижений.

На «географический Оскар» претендуют: Антарктическая кругосветная экспедиция, организованная международной исследовательской командой из семи стран мира; Экологический атлас России, изданный совместно специалистами Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и издательства «Феория»; телепроекты и фильмы международных и федеральных СМИ и другие.

Участие в церемонии вручения премии примут более 200 гостей, куда войдут иностранные делегации, победители и финалисты премии разных лет, известные общественные и государственные деятели нашей страны.

Так, статуэтки из серебра и хрусталя вручат в 10 номинациях, в девяти из которых победителей определяли члены экспертного совета премии. И только в номинации «Признание общественности» победу отдадут по результатам народного голосования.