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«Географический Оскар»: в Краснодаре пройдет вручение премии «Хрустальный компас»
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«Географический Оскар»: в Краснодаре пройдет вручение премии «Хрустальный компас» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В воскресенье, 20 мая, в два часа дня в «Екатериненском зале» на ул. Офицерская, 47 в Краснодаре пройдет VI церемония вручения национальной премии «Хрустальный компас». В 2018 году для участие в конкурсе заявки отправили 68 регионов России и 23 стран мира, среди которых Австралия, Великобритания, Греция, Италия, Швеция, ЮАР и Япония. Всего авторы выдвинули на соискание премии 327 проектов и достижений.
На «географический Оскар» претендуют: Антарктическая кругосветная экспедиция, организованная международной исследовательской командой из семи стран мира; Экологический атлас России, изданный совместно специалистами Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и издательства «Феория»; телепроекты и фильмы международных и федеральных СМИ и другие.
Участие в церемонии вручения премии примут более 200 гостей, куда войдут иностранные делегации, победители и финалисты премии разных лет, известные общественные и государственные деятели нашей страны.
Так, статуэтки из серебра и хрусталя вручат в 10 номинациях, в девяти из которых победителей определяли члены экспертного совета премии. И только в номинации «Признание общественности» победу отдадут по результатам народного голосования.
По словам председателя организационного комитета национальной премии «Хрустальный компас», председателя Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Ивана Чайки, в этом году организаторы постарались сделать этот праздник особенным.
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