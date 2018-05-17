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В Суздале откроется выставка одного шедевра «Царь-книга»
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В Суздале откроется выставка одного шедевра «Царь-книга» 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В Международный день музеев, 18 мая, в Архиерейских палатах Суздальского кремля Владимиро-Суздальский музей-заповедник представляет шедевр книжного собрания Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника — большое рукописное Евангелие в серебряном гравированном окладе работы Афанасия Трухменского.
Афанасий Трухменский — самый выдающийся из всех русских гравёров XVII века, автор многих книжных иллюстраций, в 1660-1680-х годах состоял «фряжских резных дел мастером» Московской Оружейной палаты.
Представленное на выставке Евангелие — уникальное произведение русской культуры XVII века, тесно связанное с историей Суздаля. Впервые о нём упоминают Переписные книги суздальского Архиерейского дома начала XVIII века.
Более двух столетий Евангелие находилось в соборе Рождества Богородицы Суздальского кремля. По преданию, книгу пожаловала в собор царевна Софья Алексеевна, сводная сестра царя Петра I, которая была правительницей России в 1682-1689 годах. Сказание о щедром царском даре имеет историческую основу. Царевна Софья была хорошо знакома с суздальским митрополитом Иларионом, который был духовным наставником царских детей. А в 1684 году правительница Софья Алексеевна со своими сёстрами посещала Суздаль. Тогда же, вероятно, и был сделан вклад в Рождественский собор. Этот подарок был поистине царским! Размер рукописной книги — самой большой в России — вместе с окладом составляет 105 х 79 см и превышает формат известной западноевропейской рукописи «Гигантский Кодекс» («Codex Gigas») — самой большой рукописной книги в Западной Европе. Рукопись не знает себе равных по богатству и разнообразию оформления. Текст Евангелия написан от руки искусным каллиграфом и дополнен пышным растительным орнаментом. Причудливый узор из фантастических цветов и трав украшает рамки, заставки, инициалы. В книге размещены двенадцать крупных рисунков с образом Христа, евангелистов и их символов. В орнамент заставок включены пятнадцать миниатюр с библейскими сюжетами.
Каждый из 76 листов суздальского Евангелия представляет собой бумажное полотнище, склеенное из четырёх листов. Весит книга более 35 килограммов! Только на изготовление и украшение её оклада израсходовано более 12 килограммов серебра.
Если самый большой в Суздале выносной фонарь для крестных ходов называется «Царь-фонарь», то данное Евангелие по праву можно назвать «Царь-книга»!
Уникальное Евангелие постоянно экспонируется в «церкви под колоколы» Архиерейских палат Суздальского кремля.
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